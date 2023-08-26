لاعبو غيلينغهام يتعرضون لحادث خطير (صور)
تعرض لاعبو غيلينغهام، الذي يشارك في الدوري الإنجليزي الدرجة الثالثة، لحادث مروع.
وأظهرت لقطات آثار حادث سيارة خطير شارك فيه لاعبو غيلينغهام على طريق غريب وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".
ووفقًا للصحيفة فقد تبين أن سيارة رياضية فاخرة من طراز BMW تعرضت لأضرار بالغة عندما كانت تقف على مدرج مطار أمام ممر مع تناثر الحطام عبر الطريق.
ويبدو أن السيارة قد تعرضت لاصطدام عنيف بجدار حيث تبين أن قطعًا ضخمة من الطوب والحجر قد تمت إزاحتها.
ويمكن رؤية سيارة أخرى، وهي سيارة لكزس SUV سوداء متوقفة على الممر، مع وجود قطع من الجدار على سطحها بينما تقف سيارة BMW في المقدمة.
وحضرت الشرطة إلى مكان الحادث الذي يقال إنه يقع في شارع به مدرسة.
ويمكن رؤية لاعبي غيلينغهام وهم يقفون بجوار السيارة بينما لا يزالون يرتدون أدوات التدريب الخاصة بهم أثناء قيامهم بتقييم مدى الضرر بعد الخروج من السيارة سالمين.
ووقع الحادث، صباح يوم الخميس الماضي، حيث قال أحد المارة إن السيارة دارت قبل أن تصطدم بمركبة متوقفة.
ومن المعتقد أن لاعبي غيلينغهام المتورطين في الحادث هم نجم كريستال بالاس وويلز السابق جوني ويليامز، إلى جانب تيموثي ديينغ، وماكاولي بوني، وجورج لابسي.
ورفض غيلينغهام التعليق على الحادث.
ويمكن رؤية اللاعبين وهم يعانقون بعضهم البعض بعد الحادث مع وصول سيارة رينغ روفر سوداء لاحقًا إلى مكان الحادث أيضًا.
وتم نقل السيارة المحطمة في وقت لاحق مع أحد الجيران المعنيين موضحًا: "يبدو أن الجميع بخير لأنه لم تكن هناك سيارات إسعاف".
وأضاف "تم اصطحاب اللاعبين من قِبل زملائهم في سيارات أخرى، وكانت الشرطة هناك في انتظار انتشال السيارة".
وتابع: "يبدو أنها تسببت في الكثير من الضرر، الجيران مصدومون، هذا الطريق فيه مدرسة، ومن حسن الحظ أن هذا وقت العطلة المدرسية وإلا كان من الممكن أن يتعرض الناس للأذى".
ويتصدر غيلينغهام جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الدرجة الثالثة برصيد 12 نقطة من 4 مباريات، ومن المقرر أن يلعب مع كولشيستر اليوم السبت.