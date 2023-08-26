لاعبو غيلينغهام يتعرضون لحادث خطير (صور)

ويبدو أن السيارة قد تعرضت لاصطدام عنيف بجدار حيث تبين أن قطعًا ضخمة من الطوب والحجر قد تمت إزاحتها.

ويمكن رؤية سيارة أخرى، وهي سيارة لكزس SUV سوداء متوقفة على الممر، مع وجود قطع من الجدار على سطحها بينما تقف سيارة BMW في المقدمة.

وحضرت الشرطة إلى مكان الحادث الذي يقال إنه يقع في شارع به مدرسة.