لا يصدق.. تصدٍّ إعجازي من ياسين بونو أمام زامبيا (فيديو)

سطّر الحارس الدولي المغربي ياسين بونو لوحةً إعجازيةً في الشوط الأول من المواجهة التي جمعت المنتخب الوطني المغربي بنظيره الزامبي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب المغرب بهدف نظيف، في مباراة بدأت بتقدم مبكر للضيوف.

شهدت الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول، افتتاح التسجيل للمنتخب المغربي، حيث نجح المهاجم يوسف النصيري في إيداع الكرة في شباك مرمى زامبيا، بعد عملية ضغط ناجح قادها اللاعب بلال الخنوس على حامل الكرة.

ردًّا على الهدف، شنّ المنتخب الزامبي هجماتٍ مرتدةً قويةً سعياً لتعديل النتيجة سريعاً، ليأتي دور النجم ياسين بونو حارس مرمى "الأسود".

في الدقيقة 31، قدم بونو أداء خرافيا، بعدما تصدى ببراعة مذهلة لرأسية قوية من مهاجم زامبيا كانت على سنتيمترات من تجاوز خط المرمى، ليبقي شباكه نظيفةً ويحافظ على تقدم فريقه.