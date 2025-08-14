تحركات مخيفة.. هل تخلى غوارديولا عن عمر مرموش؟

يستعد مانشستر سيتي لخوض موسم صعب بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا أملاً في استعادة الألقاب التي غابت في الموسم الماضي الذي كان الأصعب بكل المقاييس على الفريق الإنجليزي منذ تولي غوارديولا تدريبه.

مانشستر سيتي ودع دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني في الملحق الفاصل إلى دور الستة عشر، كما أنه فقد لقب الدوري الإنجليزي وخسر فرصة التتويج بلقب كأس الاتحاد بالهزيمة في الدور النهائي أمام كريستال بالاس بخلاف وداعه منافسات كأس العالم للأندية أمام الهلال السعودي.

ويتحرك غوارديولا بكل قوة من أجل تدعيم صفوف الفريق الإنجليزي في الموسم الجديد بعد أن تعاقد مانشستر سيتي مع بضع صفقات بالفعل على رأسها الهولندي تيغاني رايندرز لاعب وسط ميلان الإيطالي والجزائري ريان آيت نوري ظهير أيسر وولفرهامبتون الإنجليزي وسفيري نيبان لاعب وسط روزنبورغ النرويجي وجيمس ترافورد حارس مرمى بيرنلي بجانب الفرنسي ريان شرقي جناح ليون.

خط الهجوم يبقى المعضلة الكبرى أمام غوارديولا ويشهد تحركات مكثفة تثير الرعب بالنسبة للاعب المصري عمر مرموش القادم من آنتراخت فرانكفورت الألماني في شهر يناير الماضي وهو ما نسلط عليه الضوء في السطور القادمة:

صفقات مدوية

نجح مانشستر سيتي في حسم صفقة ريان شرقي لتدعيم مركز الجناح الأيسر في الموسم الجديد.

وسيكون شرقي الأقرب لشغل مركز الجناح الأيسر في الموسم الجديد بخلاف البلجيكي جيريمي دوكو اللاعب السريع.

ويتحرك مانشستر سيتي من أجل ضم البرازيلي رودريغو نجم ريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل.

وأعطى غوارديولا الضوء الأخضر لرحيل البرازيلي سافينيو بعد موسم واحد فقط مع السيتي من أجل استقدام رودريغو وهو الأمر الذي يجعل المنافسة شرسة في مركز الجناح الأيمن.

مرموش.. ومنافسة شرسة

سيكون مرموش على موعد مع منافسة شرسة حال تصنيفه كجناح هجومي خاصة أن اللاعب المصري يميل إلى المشاركة في مركز الجناح الأيسر.

ويعتمد اللاعب المصري على سرعاته في التحولات على الأطراف وهو الأمر الذي يبدو ليس مناسباً لطريقة لعب مانشستر سيتي القائمة على الاستحواذ وتدوير الكرة.

صراع هالاند محسوم

حال تصنيف مرموش بأنه رأس حربة فإن فرصة مشاركته أيضاً ستكون صعبة للغاية في ظل المنافسة مع النرويجي إيرلينغ هالاند القناص المميز.

ويعتمد غوارديولا على هالاند بصفة أساسية وبالتالي سيكون من الصعب على مرموش إزاحة النجم النرويجي من قيادة هجوم السيتي.

معدلات أقل من المتوقع

تألق مرموش بشكل لافت بقميص آنتراخت فرانكفورت خاصة خلال الموسم الماضي ولكن اللاعب المصري لم يقدم المردود المتوقع مع السيتي.

وخاض اللاعب المصري 25 مباراة في صفوف مانشستر سيتي، وسجل 8 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة منذ انضمامه في شهر يناير الماضي.

وسبق أن وجه غوارديولا انتقادات علنية إلى لاعبه المصري بعد لقاء توتنهام بالدوري الإنجليزي في الموسم الماضي مؤكداً أن مرموش ما زال يفتقد بعض خصائص الضغط على المنافسين.