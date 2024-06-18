بمساهمة من رونالدو.. أسطورة إسبانيا يقترب من النصر السعودي

أكدت تقارير إخبارية قريبة من النصر السعودي أن الإسباني فيرناندو هييرو، المدير الرياضي الجديد للنادي، يسعى لاستقطاب أكبر النجوم في كرة القدم لضمهم للنادي؛ بهدف تقوية الفريق للعودة للمنافسة على الألقاب.

وقالت التقارير ذاتها إن سيرجيو راموس، أسطورة المنتخب الإسباني وبطل العالم 2010، وأوروبا 2008 و2012، يأتي في مقدمة الأسماء التي يسعى قائد إسبانيا السابق فينرناندو هييرو لقدومها إلى ملعب الأول بارك في موسم 2024 ـ 2025.

وأضافت أن كريستيانو رونالدو وفرناندو هييرو يسعيان إلى إقناع سيرجيو راموس بالانضمام إلى النصر، بينما تعول إدارة النادي على العلاقة المميزة بين رونالدو وزميله صخرة دفاع الريال سابقا ليلتحق به في النصر.

ولعب رونالدو جنبا إلى جنب مع راموس طيلة 9 سنوات كاملة في أحضان الفريق الملكي، وقاداه إلى الكثير من الألقاب، لعل أشهرها الفوز بدوري أبطال أوروبا في 4 مناسبات، من بينها لقب نسخة 2014 عندما سجل اللاعبان في شباك أتلتيكو مدريد.