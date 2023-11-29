دي خيا على رادار نادي الاتفاق السعودي

كشفت صحيفة "ذا صن" أن الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق، قد ينضم لنادي الاتفاق السعودي، في الميركاتو الشتوي المقبل.

وذكر التقرير أن نادي الاتفاق بطلب من المدرب ستيفن جيرارد يسعى للتعاقد مع الحارس دي خيا في فترة الانتقالات الشتوية، خاصة أنه غير مرتبط بناد منذ رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي في صيف 2023.

وأشارت التقارير إلى أنه في حال فشل الاتفاق في التوصل لاتفاق مع دي خيا، ستدخل أندية أخرى من المملكة في الصفقة من أجل إقناع الحارس بالعروض المقدمة لضمه في يناير.