دي خيا على رادار نادي الاتفاق السعودي
كشفت صحيفة "ذا صن" أن الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق، قد ينضم لنادي الاتفاق السعودي، في الميركاتو الشتوي المقبل.
وذكر التقرير أن نادي الاتفاق بطلب من المدرب ستيفن جيرارد يسعى للتعاقد مع الحارس دي خيا في فترة الانتقالات الشتوية، خاصة أنه غير مرتبط بناد منذ رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي في صيف 2023.
وأشارت التقارير إلى أنه في حال فشل الاتفاق في التوصل لاتفاق مع دي خيا، ستدخل أندية أخرى من المملكة في الصفقة من أجل إقناع الحارس بالعروض المقدمة لضمه في يناير.
وكانت تقارير صحفية سابقة ذكرت، أن دي خيا رفض عرضًا من النصر السعودي، يبلغ 4 أضعاف ما كان يتقاضاه في مانشستر يونايتد.
ويتواجد الاتفاق في المركز السابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 23 نقطة بعد مرور 14 جولة في المسابقة، وكانت آخر مباراة للفريق أمام الاتحاد انتهت بالتعادل الإيجابي بينهما بهدف لكل فريق.
وكان دي خيا انضم إلى يونايتد في عام 2011 قادمًا من أتلتيكو مدريد.
وخاض دي خيا مع يونايتد 545 مباراة حافظ فيها على نظافة شباكه 190 مرة واستقبل 590 هدفًا.
وتوج دي خيا مع يونايتد بالدوري الإنجليزي مرة والدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي، كما ظفر بكأس رابطة الأندية الإنجليزية مرتين وكأس الدرع الخيرية ثلاث مرات.