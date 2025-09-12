نحتاجه بشدة.. أول رد فعل رسمي من الأهلي بعد انسحاب محمود الخطيب

رد مجلس إدارة النادي الأهلي المصري على قرار محمود الخطيب رئيس النادي عدم الترشح لولاية رئاسية جديدة.

وأعلن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي اليوم الجمعة عدم ترشحه لرئاسة النادي، الأكثر تتويجا بالالقاب المحلية، لفترة جديدة "لبداية مرحلة علاجية وامتثالا لنصيحة الأطباء، فيما رفض مجلس إدارة النادي ابتعاده لحاجة "الأهلي الشديدة لقيادته لمقاليد الأمور".

وتولى الخطيب (70 عاما) رئاسة النادي في مطلع ديسمبر 2017 خلفا لمحمود طاهر واستمر في المنصب لدورتين انتخابيتين حتى الآن.

لكن الظروف الصحية للخطيب، أحد أساطير كرة القدم المصرية والإفريقية، أثرت فيه بشدة ليختار في نهاية المطاف عدم الترشح لولاية جديدة.

وقال الخطيب في بيان رسمي: "كما تعلمون، فقد حاولت عدة مرات أن ابتعد لفترة امتثالا لنصيحة الأطباء، لكن في كل مرة كانت المستجدات المتلاحقة تضطرني للعودة مباشرة للعمل اليومي، التزاما بالمسؤولية التي تم تكليفي بها من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، وتقديرا لثقة وطموحات جماهيره".

وأضاف "واليوم أصبح من الضروري أن أستجيب لتوصيات الأطباء المشددة بالابتعاد عن أي ضغوط".

رد مجلس الأهلي

لكن مجلس إدارة النادي الأهلي أصدر بيانا لاحقا جاء فيه "طالع مجلس الإدارة البيان الصادر عن الكابتن محمود الخطيب، الذي تضمن رغبته في الابتعاد عن النادي خلال المرحلة المقبلة بسبب الظروف الصحية التي تحتاج إلى العلاج".

وأضاف البيان "والمجلس وهو يثمن رحلة عطاء محمود الخطيب للأهلي على مدار ما يزيد على خمسين عاما، لاعبا وعضو مجلس إدارة وأمينا للصندوق ونائبا للرئيس ثم رئيسا للنادي، قدم خلالها تضحيات عديدة وبذل كل الجهد لرفعة الأهلي وإعلاء رايته..يرفض ابتعاد محمود الخطيب عن النادي سواء في الوقت الحالي أو اللاحق".

وتابع بيان مجلس الإدارة أن هذا الرفض يأتي "لأن الأهلي في حاجة شديدة إلى قيادته لمقاليد الأمور نحو المزيد من الإنجازات".