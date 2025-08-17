"كأس من الشوكولاتة".. رئيس نانت يفاجئ قائد باريس سان جيرمان (صور)

فاجأ فلاديمار كيتا، رئيس نادي نانت، اللاعب البرازيلي ماركينيوس قائد باريس سان جيرمان قبل انطلاق لقاء الفريقين في الجولة الأولى بالدوري الفرنسي لكرة القدم.

ويخوض باريس سان جيرمان أول مباراة محلية في موسمه الجديد بعد أن حل وصيفاً ببطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة بجانب تتويجه بلقب كأس السوبر الأوروبي على حساب توتنهام الإنجليزي.

ويحل باريس سان جيرمان ضيفاً على نانت في الجولة الأولى من عمر الدوري الفرنسي.

فلاديمار كيتا رجل الأعمال الفرنسي صاحب الجنسية البولندية يرأس نادي نانت منذ عام 2007 ووعد نادي باريس بهدية بعد التتويج بلقب دوري الأبطال.

وقدم رئيس نادي نانت هدية إلى باريس عبارة عن كأس بنفس تصميم كأس دوري أبطال أوروبا ولكنها مصنوعة من الشوكولاتة.

وداعب رئيس نانت قائد باريس بأن البرازيليين انسجموا مع الحياة في فرنسا بشكل رائع.

وكان باريس سان جيرمان قد توج بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب إنتر ميلان الإيطالي في المباراة النهائية ليحصد البطولة القارية للمرة الأولى.

يشار إلى أن باريس سان جيرمان بقيادة مديره الفني الإسباني لويس إنريكي قد توج بلقب الدوري الفرنسي في الموسم الماضي.