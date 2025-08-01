أكبر مفاجآت الميركاتو.. كريستيانو رونالدو يتحرك لضم برونو فيرناندز للنصر

بدأ البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، التحرك نحو ضم صفقة كبرى جديدة، وهذه المرة وضع عينه على نجم مانشستر يونايتد برونو فرنانديز، في محاولة لجمعه معه ومع وجواو فيليكس داخل الفريق هذا الصيف، وبقيادة مواطنهم جورجي جيسوس.

تكرار ما حدث مع فيليكس

وبحسب صحيفة "أبولا البرتغالية، يسعى رونالدو لتكرار ما فعله مع فيليكس الذي انضم إلى النصر مؤخرًا، حيث يخطط الآن لخطف برونو فرنانديز، في واحدة من أكبر صفقات السوق الصيفي.

وقالت الصحيفة إن المقابل المالي لن يكون عائقًا أمام إدارة النصر، رغم أن قيمة اللاعب السوقية تبلغ 50 مليون يورو وفق موقع "ترانسفير ماركت".

وأوضحت: "رغم أن اللاعب رفض في وقت سابق عرضًا ضخمًا من نادي الهلال، لكن وجود جورجي جيسوس على رأس الجهاز الفني، وكريستيانو رونالدو كقائد للفريق، يمثلان عنصرين مؤثرين في إقناع نجم مانشستر يونايتد، خاصة بعد أن كشفت الصحيفة عن وجود تطورات مهمة جرت يوم الخميس قد تفتح الباب أمام بداية مفاوضات رسمية.

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الخطوة الأولى تمت

الصحيفة أشارت إلى أن تواصلًا تم خلال الساعات الماضية بين اللاعب والنادي السعودي، كخطوة أولى طبيعية لاستكشاف مدى جدية النصر، وإمكانية التفاوض مع مانشستر يونايتد بشأن التخلي عن أحد أبرز لاعبيه.

ويسعى النصر بقيادة جيسوس ورونالدو لتجميع نخبة من نجوم منتخب البرتغال، بعدما نجح في خطف جواو فيليكس من حسابات بنفيكا، ويتجه الآن نحو صفقة أكثر تعقيدًا بالنظر إلى أهمية برونو فرنانديز في تشكيلة مانشستر يونايتد بقيادة روبن أموريم.

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الصحيفة البرتغالية ذكّرت بأن برونو فرنانديز سبق له اللعب تحت قيادة جورجي جيسوس في موسم 2017-2018 عندما انطلق نجمه في صفوف سبورتنغ لشبونة، وهي العلاقة التي قد تُسهم في تقريب وجهات النظر مجددًا، في حال قرر اللاعب الرحيل إلى الدوري السعودي.