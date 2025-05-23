برقم خيالي.. ليفربول يستعد لرد "صفعة أرنولد" لـ"ريال مدريد"

يستعد ليفربول الإنجليزي لحسم صفقة مدوية لتدعيم صفوفه في الانتقالات الصيفية القادمة.

وحقق ليفربول لقب الدوري الإنجليزي تحت قيادة مدربه الهولندي أرني سلوت، ولكنه أهدر لقب كأس الاتحاد بجانب كأس الرابطة بخلاف توديع دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان الفرنسي .

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ويستهدف ليفربول حسم التعاقد مع فلوريان فيرتز نجم وسط باير ليفركوزن الألماني لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

ويعد الألماني فيرتز صاحب الـ 22 عامًا أحد أبرز المواهب في أوروبا، وخاض في الموسم الماضي 45 مباراة مع ليفركوزن وسجل 16 هدفًا وقدم 15 تمريرة حاسمة.

وبحسب الصحفي الألماني كريستيان فالك فإن ليفربول مستعد لسداد مبلغ ضخم لإقناع ليفركوزن بالتخلي عن لاعبه حتى لو كلفه الأمر 150 مليون يورو، وهو رقم خيالي سيكون الأكبر في ميركاتو ليفربول خلال المواسم الأخيرة.

وستكون صفقة فيرتز بمنزلة ضربة مزدوجة من جانب ليفربول بتدعيم صفوفه بلاعب مهم ومؤثر في خط الوسط، بجانب رد الصفعة إلى ريال مدريد الإسباني الذي يتفاوض بكل قوة من أجل حسم صفقة "فيرتز".

ويأمل ليفربول رد صفعة رحيل لاعبه ألكسندر أرنولد إلى ريال مدريد عقب نهاية عقده بانتهاء الموسم الحالي.