كشفت تقارير إعلامية عن موعد إنهاء النادي الأهلي المصري لصفقة ضم المغربي أشرف داري، نجم بريست الفرنسي، للفريق الأحمر خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان الأهلي قد دخل في مفاوضات مع اللاعب خلال الفترة الماضية، لتدعيم الخطوط الخلفية، بعد اقتراب محمد عبد المنعم من الرحيل إلى نادي نيس الفرنسي.

وفقًا لما ذكرته قناة "النهار" في تقرير لها، فإن "الأهلي أنهى كل شيء مع نظيره بريست الفرنسي، ويتبقى أمور بسيطة ومراجعة العقود ثم توقيعها، لتكون من أبرز الصفقات التي طلبها مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، لأنه غير مقتنع بأي مدافع في الدوري المصري، لذلك تحرك الأهلي فور حسم سفر لاعبه محمد عبد المنعم لفرنسا للانضمام إلى نيس، ولضم أشرف داري".

وأضاف التقرير: "وصول أشرف داري للقاهرة سيكون يوم الثلاثاء المقبل، من أجل الخضوع للكشف الطبي وإنهاء كل التفاصيل وتوقيع العقود لتكون الصفقة الثالثة للفريق الأحمر".

وتواجد داري في قائمة فريقه ستاد بريست لمواجهة لانس بمسابقة الدوري الفرنسي، مساء الأحد.

وكان بريست افتتح مشواره في الدوري الفرنسي بالخسارة أمام مارسيليا بنتيجة 5-1.

وكان والد داري قد قال في تصريحات له مؤخرًا، إن الاتفاق النهائي بين جميع الأطراف تم، وينتظر الإعلان عن الصفقة، عقب المباراة المقبلة لفريق ستاد بريست أمام لانس في الدوري الفرنسي.

وأن الأهلي بدأ إجراءات إصدار تأشيرة دخول أشرف داري لمصر، تمهيدًا لوصوله إلى القاهرة والانضمام لصفوف الفريق الأحمر، وتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

أخبار ذات علاقة تطور إيجابي في مفاوضات انضمام أشرف داري للأهلي المصري

وخاض داري 24 مباراة مع بريست، وأحرز هدفًا وقدم تمريرة حاسمة، كما أعير فترة لفريق رويال شارلروا البلجيكي، الذي شارك معه في 9 مباريات وسجل 3 أهداف.

وسيكون أشرف داري أحد التدعيمات القوية للنادي الأهلي على الجانب الدفاعي، إستعدادًا للمنافسة على أكثر من بطولة خلال الموسم الجديد 2024-2025، أبرزها السوبر الأفريقي أمام الزمالك، كأس الإنتركونتيننتال، ومونديال الأندية 2025.

وتعاقد الأهلي المصري مع يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري، بجانب المغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر سوتشي الروسي.