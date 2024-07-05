صدمة لجماهير الاتحاد في سوق الانتقالات الصيفي

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن تطورات جديدة بشأن صفقة انتقال البلجيكي آرثر ثيت، مدافع ستاد رين، إلى نادي الاتحاد السعودي.

تقارير صحفية ذكرت خلال الأيام الماضية، كشفت أن آرثر ثيت يقترب من أن يكون لاعباً للاتحاد، وأنه سينتقل إلى الاتحاد بعقد لمدة 3 سنوات، مقابل 18 مليون يورو.

ولكن وجهت صحيفة "ليكيب" الفرنسية صدمة لجماهير الاتحاد، إذ قالت إن صفقة انتقال اللاعب البلجيكي تبتعد عن النادي السعودي، وفي طريقها إلى الفشل.

وأكدت الصحيفة أنه وبينما كان العقد جاهزاً والمدافع البلجيكي البالغ من العمر 24 عامًا، ينتظر فقط الضوء الأخضر للانضمام إلى السعودية، باتت الصفقة قريبة من عدم الاكتمال دون توضيح سبب فشل الصفقة.

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ويأمل الاتحاد العودة بقوة للمنافسة على الألقاب في الموسم المقبل، بعد الخروج من الموسم الماضي بدون تحقيق أي بطولات.

وأقال الفريق السعودي مدربه الأرجنتيني مارسيلو غاياردو من منصبه، وسط تكهنات بالتعاقد مع ستيفانو بيولي مدرب ميلان الإيطالي السابق، الذي أصبح على وشك تولي المهمة.