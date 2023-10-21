كلوب لا يفكر في مطالبة لاعبيه بالحذر رغم البطاقات الحمراء المثيرة للجدل

قال المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، إنه لن يفكر في مطالبة لاعبيه بالحذر في ديربي ميرسيسايد أمام إيفرتون، رغم سلسلة البطاقات الحمراء المثيرة للجدل.

وبحسب صحيفة "ميرور"، فإنه منذ أن أصبح كلوب مدربًا لليفربول في أكتوبر 2015، كان لدى الريدز أفضل سجل تأديبي في الدوري الإنجليزي الممتاز وأوروبا، مع تسع بطاقات حمراء فقط في المجموع خلال ثماني سنوات قبل بداية الموسم الحالي، خلال ما يقرب من 450 مباراة.

لكن لاعبي ليفربول حصلوا على 4 بطاقات حمراء في ثماني مباريات فقط حتى الآن هذا الموسم.