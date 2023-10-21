كلوب لا يفكر في مطالبة لاعبيه بالحذر رغم البطاقات الحمراء المثيرة للجدل
قال المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، إنه لن يفكر في مطالبة لاعبيه بالحذر في ديربي ميرسيسايد أمام إيفرتون، رغم سلسلة البطاقات الحمراء المثيرة للجدل.
وبحسب صحيفة "ميرور"، فإنه منذ أن أصبح كلوب مدربًا لليفربول في أكتوبر 2015، كان لدى الريدز أفضل سجل تأديبي في الدوري الإنجليزي الممتاز وأوروبا، مع تسع بطاقات حمراء فقط في المجموع خلال ثماني سنوات قبل بداية الموسم الحالي، خلال ما يقرب من 450 مباراة.
لكن لاعبي ليفربول حصلوا على 4 بطاقات حمراء في ثماني مباريات فقط حتى الآن هذا الموسم.
وفي المواسم الخمسة الأولى الكاملة لكلوب مع ليفربول، تصدر فريقه جدول اللعب النظيف في الدوري الإنجليزي الممتاز، واحتل المركز الثاني في الموسم التالي.
وأدى ذلك إلى تساؤلات جدية من المشجعين حول الحكام في مباريات ليفربول هذا الموسم، وهو الشك الذي تفاقم بعد إلغاء هدف لليفربول في الخسارة 1/2 أمام توتنهام.
لكن كلوب يصر على أنه لا يستطيع أن يطلب من لاعبيه تعديل سلوكهم، حتى في الديربي أمام إيفرتون.
وقال كلوب، في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور": "لا، لا يمكننا أن نأخذ الأمور في الاعتبار، لا، أنا لا أعتقد أنك تستطيع".
وأضاف: "إذا نظرت إلى الأمر بالفعل فيجب أن تكون لدينا بطاقة حمراء واحدة فقط، وكانت تلك بطاقة فيرجيل فان دايك، فكيف يمكنني التعامل مع ذلك؟".
وتابع المدرب الألماني: "ماذا يجب أن أقول للاعبين، كن حذرا؟ حذرا من ماذا؟ هل يجب أن أقول لـ ديوغو غوتا: "لا تلمس اللاعب"؟ لم يكن الأمر مفيدًا لأنه لم يلمس اللاعب وتم طرده على أي حال، لذا لا، لا يوجد شيء يمكننا القيام به”.
ويعتقد كلوب أن ثلاثًا من أصل أربع بطاقات حمراء حصل عليها لاعبو ليفربول لم يكن من المفترض أن يتم التلويح بها هذا الموسم.
وقال مدرب ليفربول: "إذا كنت تريد إلقاء نظرة سترى خلال السنوات الثماني التي أمضيتها هنا فزنا بجائزة اللعب النظيف، وأعتقد أننا فزنا بهذه الجائزة مرتين أو ثلاث مرات في أوروبا. لذا من الواضح أننا لا نركل اللاعبين الآخرين، بل نريد الفوز بالكرة".