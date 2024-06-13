الكرة الرسمية لبطولة يورو 2024
الكرة الرسمية لبطولة يورو 2024

ألمانيا تحذر من تهديد المتطرفين عشية انطلاق بطولة أوروبا

استقبلت ألمانيا قوات أمن من أنحاء أوروبا، اليوم الخميس؛ لتعزيز قدراتها الأمنية ضد تهديدات محتملة خلال بطولة أوروبا لكرة القدم 2024، وتعهدت وزيرة الداخلية نانسي فيزر بتعزيز حالة التأهب عشية انطلاق المباراة الافتتاحية.

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وقالت فيزر في احتفالية أقيمت للترحيب بنحو 350 ضابط شرطة انتقلوا للمساعدة في تأمين الحدث: "بالطبع تركيزنا منصب قبل كل شيء على تهديد الإرهاب الإسلامي والمخربين ومخالفاتهم والجرائم الاعتيادية والمجرمين العنيفين لكن هذه المرة أيضا على الهجمات الإلكترونية".

ودعت جماعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد إلى شن هجمات خلال البطولة، التي تقام على مدى شهر واحد اعتبارا من غد الجمعة عندما تنطلق بمواجهة صاحبة الأرض أمام اسكتلندا في مستهل منافسات المجموعة الأولى.

وأضافت الوزيرة: "لذا، فإن سلطات الأمن في بلادنا تركز بشدة على وضع الإسلاميين"، مشيرة إلى أن السلطات ليست على دراية بأي مؤامرات محددة.

وتتوقع ألمانيا أن يتدفق 2.7 مليون شخص لحضور المباريات في الملاعب في أنحاء البلاد ونحو 12 مليون شخص في المناطق المخصصة للجماهير في الهواء الطلق لمتابعة المباريات، بما في ذلك منطقة أقيمت أمام بوابة براندنبورغ في برلين.

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وحظيت مناطق الجماهير بشعبية خلال كأس العالم 2006 في ألمانيا، لكن سيتضح ما إذا كان المزاج العام للمشجعين سيدفعهم لتجاهل التوترات التي تشهدها أوكرانيا والشرق الأوسط في ظل زيادة الدعم الذي يحظى به اليمين المتطرف في أوروبا.

وحذرت الوزيرة من أن "يحاول البعض أن ينقلوا تلك النزاعات إلى بلدنا"، مشيرة إلى أن السلطات لن تتهاون مع الدعاية وخطاب الكراهية في الشارع الألماني.

وسيعمل نحو 22000 شرطي يوميا لتأمين البطولة.

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