ألمانيا تحذر من تهديد المتطرفين عشية انطلاق بطولة أوروبا

وقالت فيزر في احتفالية أقيمت للترحيب بنحو 350 ضابط شرطة انتقلوا للمساعدة في تأمين الحدث: "بالطبع تركيزنا منصب قبل كل شيء على تهديد الإرهاب الإسلامي والمخربين ومخالفاتهم والجرائم الاعتيادية والمجرمين العنيفين لكن هذه المرة أيضا على الهجمات الإلكترونية".

ودعت جماعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد إلى شن هجمات خلال البطولة، التي تقام على مدى شهر واحد اعتبارا من غد الجمعة عندما تنطلق بمواجهة صاحبة الأرض أمام اسكتلندا في مستهل منافسات المجموعة الأولى.

وأضافت الوزيرة: "لذا، فإن سلطات الأمن في بلادنا تركز بشدة على وضع الإسلاميين"، مشيرة إلى أن السلطات ليست على دراية بأي مؤامرات محددة.

وتتوقع ألمانيا أن يتدفق 2.7 مليون شخص لحضور المباريات في الملاعب في أنحاء البلاد ونحو 12 مليون شخص في المناطق المخصصة للجماهير في الهواء الطلق لمتابعة المباريات، بما في ذلك منطقة أقيمت أمام بوابة براندنبورغ في برلين.