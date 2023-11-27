جورجي جيسوس: الهلال يتطلع لضمان صدارة المجموعة بدوري أبطال آسيا

قال جورجي جيسوس مدرب الهلال إن فريقه يتطلع لحسم صدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا عندما يحل ضيفا على نافباخور نامانجان الأوزبكي غدا الثلاثاء.

ويتصدر الهلال المجموعة، وله عشر نقاط، بفارق الأهداف عن نافباخور قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

ويتقدم متصدرو المجموعات العشر إلى الدور التالي مع أفضل ثلاثة فرق في المركز الثاني من كل قسم من القسمين الغربي والشرقي.