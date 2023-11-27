جورجي جيسوس: الهلال يتطلع لضمان صدارة المجموعة بدوري أبطال آسيا
قال جورجي جيسوس مدرب الهلال إن فريقه يتطلع لحسم صدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا عندما يحل ضيفا على نافباخور نامانجان الأوزبكي غدا الثلاثاء.
ويتصدر الهلال المجموعة، وله عشر نقاط، بفارق الأهداف عن نافباخور قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.
ويتقدم متصدرو المجموعات العشر إلى الدور التالي مع أفضل ثلاثة فرق في المركز الثاني من كل قسم من القسمين الغربي والشرقي.
وقال جيسوس في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: "سيتأهل الفائز في مباراة الغد كمتصدر للمجموعة وهذا ما نسعى له".
وأضاف: "سنخوض مباراة صعبة أمام فريق منظم ونتطلع للعبور للدور المقبل".
واتفق الحارس ياسين بونو مع مدربه على صعوبة المباراة معلنا مشاركته مع الهلال للمرة الأولى في دوري أبطال آسيا.
وقال الحارس المغربي: "ندرك أهمية مباراة الغد. نحن جاهزون للمواجهة ونأمل في تحقيق الفوز".
وأتم: "سعيد بمشاركتي للمرة الأولى مع الفريق في البطولة الآسيوية وبوجودي في أوزبكستان".
وتنص لوائح دوري أبطال آسيا على مشاركة خمسة لاعبين أجانب بالإضافة للاعب آسيوي في تشكيلة كل فريق وهو ما جعل جيسوس يفضل الدفع بحارس السعودية محمد العويس في المباريات السابقة لمنح مقاعد الأجانب للاعبي خط الهجوم.
وستكون المباراة هي الثانية للهلال خلال أربعة أيام، بعد الفوز 9/0 على مضيفه الحزم وتحقيق أكبر نتيجة في تاريخ الدوري السعودي، وقبل مواجهة النصر في قمة محلية يوم الجمعة المقبل.
وقال المدرب البرتغالي: "نلعب مباراة كل يومين لذا سنحدث تغييرات في تشكيلة الفريق لما يساهم في تحقيق أهدافنا".
وكان الهلال قد أعلن إصابة حسان تمبكتي في الساق بعد مشاركته أمام الحزم، وشارك مدافع السعودية في مباراتين مع الفريق في دور المجموعات.
ويتصدر الهلال الدوري السعودي وله 38 نقطة متقدما بأربع نقاط على النصر.