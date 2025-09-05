رفض المشاركة.. تفاصيل صادمة حول تمرد ميتروفيتش على الهلال

انتهت علاقة النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش مع الهلال السعودي بعد ارتباط موسمين.

ورحل ميتروفيتش صاحب الـ 30 عاماً إلى صفوف الريان القطري بعقد يمتد لثلاثة مواسم مقبلة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن نادي الهلال سيتحمل نسبة 30% من راتب ميتروفيتش في الموسم الأول له مع الريان بناء على اتفاق بين الناديين.

وكان مقرراً أن ينتهي عقد ميتروفتيش في شهر يونيو المقبل، ولكن إدارة الهلال قررت الاستغناء عن خدماته مع تدعيم الصفوف باللاعب الأوروغوياني داروين نونيز مهاجم ليفربول الإنجليزي.

وفجرت قناة "العربية" مفاجأة صادمة حول تمرد ميتروفيتش على الهلال ورفضه خوض التدريبات الجماعية بعد علمه برغبة الإدارة في الاستغناء عن خدماته.

وأشارت إلى أن ميتروفيتش كان جاهزاً من الناحية الطبية قبل كأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 14 يونيو إلى 13 يوليو الماضيين.

ورفض النجم الصربي خوض التدريبات مع الهلال بعد علمه بأنه لن يستكمل عقده مع الفريق.

وكان ميتروفيتش قد انضم إلى الهلال قادماً من فولهام الإنجليزي في صيف 2023.