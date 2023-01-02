تحديد موعد وصول كريستيانو رونالدو.. وتفاصيل حفل تقديمه في "مرسول بارك"
كشفت تقارير صحفية سعودية يوم الأحد، عن موعد وصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى العاصمة الرياض، بعد الانضمام رسميًا لصفوف نادي النصر السعودي.
ووقع رونالدو لنادي النصر السعودي في صفقة انتقال حر بعد فسخ العقد بالتراضي مع ناديه السابق مانشستر يونايتد إثر تصاعد الخلافات بين اللاعب والمدرب إيريك تين هاغ وإدارة النادي وبعض اللاعبين.
ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية تقريرًا قالت فيه إن البرتغالي كريستيانو رونالدو سيصل إلى الرياض عند الساعة 11 مساء الإثنين.
رونالدو سيحط الرحال في الرياض عبر صالة الطيران الخاص رفقة عائلته وعدد من مستشاريه القانونيين والماليين.
وسيمنع الاستقبال الجماهيري في المطار ومحيطه، وسط تشديدات أمنية مكثفة، تمهيدا لتقديمه في مرسول بارك الثلاثاء.
وأكدت لصحيفة أن كريستيانو سيمكث في أحد الفنادق الشهيرة داخل الرياض، حتى يتم تجهيز مقر سكنه الدائم.
حفل تقديم كبير
من جهة أخرى ذكرت الصحيفة، أن إدارة النصر حددت مساء الثلاثاء المقبل، موعدًا لتقديم “الدون” من خلال حفل عالمي في “مرسول بارك” على غرار ما فعله مسيرو ريال مدريد الإسباني عام 2009 في السانتياغو بيرنابيو.
وتقرر دعوة شخصيات نصراوية بارزة لهذا الحدث مع الإعلاميين والجماهير التي ستطرح لهم التذاكر خلال الأيام المقبلة.
ووفقًا للصحيفة فإن رونالو سيلقي كلمة قصيرة أثناء الحفل للحاضرين، فيما تبحث إمكانية نقل التدريبات إلى “مرسول” ليكون متاحًا للجماهير بحضور 30 ألف متفرج للمرة الأولى.
وأشارت إلى اتفاق إدارة النصر مع شركة الوسائل السعودية، وبالتنسيق مع الفرنسي رودي غارسيا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، ألا يتجاوز تقديم المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مدة طويلة
وأعلن نادي النصر السعودي يوم الجمعة الماضي، التعاقد مع كريستيانو رونالدو بشكل رسمي بعدما وقع عقدًا يضمن استمراره مع العالمي حتى عام 2025.
وكان رونالدو حرا منذ فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي خلال توقف كأس العالم 2022.
رونالدو هو الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات والحذاء الذهبي 4 مرات ودوري أبطال أوروبا 5 مرات في 2008 و2014 و2016 و2017 و2018.
أيضا هو هداف المنتخبات برصيد 118 هدفا، والفائز ببطولة يورو 2016 الأولى من نوعها في تاريخ البرتغال، ودوري الأمم الأوروبية أيضا.
كما أنه الهداف التاريخي لفريق ريال مدريد برصيد 450 هدفا، والهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفا.