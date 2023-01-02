تحديد موعد وصول كريستيانو رونالدو.. وتفاصيل حفل تقديمه في "مرسول بارك"

ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية تقريرًا قالت فيه إن البرتغالي كريستيانو رونالدو سيصل إلى الرياض عند الساعة 11 مساء الإثنين.

رونالدو سيحط الرحال في الرياض عبر صالة الطيران الخاص رفقة عائلته وعدد من مستشاريه القانونيين والماليين.

وسيمنع الاستقبال الجماهيري في المطار ومحيطه، وسط تشديدات أمنية مكثفة، تمهيدا لتقديمه في مرسول بارك الثلاثاء.

وأكدت لصحيفة أن كريستيانو سيمكث في أحد الفنادق الشهيرة داخل الرياض، حتى يتم تجهيز مقر سكنه الدائم.

حفل تقديم كبير

من جهة أخرى ذكرت الصحيفة، أن إدارة النصر حددت مساء الثلاثاء المقبل، موعدًا لتقديم “الدون” من خلال حفل عالمي في “مرسول بارك” على غرار ما فعله مسيرو ريال مدريد الإسباني عام 2009 في السانتياغو بيرنابيو.

وتقرر دعوة شخصيات نصراوية بارزة لهذا الحدث مع الإعلاميين والجماهير التي ستطرح لهم التذاكر خلال الأيام المقبلة.

ووفقًا للصحيفة فإن رونالو سيلقي كلمة قصيرة أثناء الحفل للحاضرين، فيما تبحث إمكانية نقل التدريبات إلى “مرسول” ليكون متاحًا للجماهير بحضور 30 ألف متفرج للمرة الأولى.

وأشارت إلى اتفاق إدارة النصر مع شركة الوسائل السعودية، وبالتنسيق مع الفرنسي رودي غارسيا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، ألا يتجاوز تقديم المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مدة طويلة