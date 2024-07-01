نجم منتخب إسبانيا يقترب من الانضمام إلى القادسية

القادسية الصاعد حديثًا للدوري السعودي للمحترفين، حصل رسميًا على توقيع ناتشو فيرنانديز قائد ريال مدريد، بعقد يمتد لمدة موسمين.

ونشرت شبكة "ريليفو" الإسبانية، تقريرًا قالت فيه إن موراتا أصبح قريبًا من الانضمام إلى صفوف القادسية السعودي، ليلعب بجوار ناتشو.

وأشارت الشبكة الإسبانية، إلى أن موراتا أبدى موافقة مبدئية، على الانتقال إلى النادي المملوك لشركة أرامكو السعودية.

وقال اللاعب لمقربين منه، ونقلت عنهم الشبكة: "بوضوح، عمري 31 عامًا، وسأبلغ 32 عامًا في أكتوبر، لا أستطيع البقاء في أتلتيكو وعدم اللعب".

وأكدت الشبكة الإسبانية أن نادي القادسية رصد مبلغًا، وصل إلى 50 مليون يورو لإتمام الصفقة.

وأوضحت: "قيمة الشرط الجزائي في عقد موراتا مع أتلتيكو مدريد يبلغ حوالي 15 مليون يورو، لكن من الممكن أن يرحل بمبلغ أقل، بعدما أبدى اللاعب موافقته على الانتقال إلى السعودية".

واختتمت الشبكة تقريرها بأن أتلتيكو مدريد يبحث الآن عن بديل لموراتا، ويعتبر الأوكراني دوفبيك مهاجم جيرونا الإسباني خيارًا محتملًا.