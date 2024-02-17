ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول يكتسح برنتفورد ويعزز صدارته
اكتسح فريق ليفربول نظيره برنتفورد، بنتيجة (4-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ25 للدوري الإنجليزي الممتاز.
وتقدم نونيز لليفربول من انفراد تام بمرمى برينتفورد وحارسه ليضعها الأوروغوياني في الدقيقة 35 (لوب) لتسكن الشباك وتعلن عن الهدف الأول لصالح ليفربول.
ويعد هذا هو الهدف التاسع الذي يحرزه نونيز مع ليفربول هذا الموسم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بجانب صناعته لسبعة أهداف أخرى.
ومع الدقيقة 55 أضاف أليكسيس ماك اليستير الهدف الثاني للريدز، ثم سجل الدولي المصري محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 68، في أول لقاء يشهد عودته بعد إصابته مع منتخب مصر في أمم أفريقيا.
وسجل كودي جاكبو الهدف الرابع للريدز مع الدقيقة 86.
فيما سجل هدف برنتفورد الوحيد إيفان توني في الدقيقة 75.
ووسع فريق المدرب يورغن كلوب الفارق في صدارة الترتيب برصيد 57 نقطة من 25 مباراة، بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي الذي خاض 23 مباراة وسيواجه تشيلسي في وقت لاحق اليوم، وعن آرسنال الذي سيواجه بيرنلي.