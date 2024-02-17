ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول يكتسح برنتفورد ويعزز صدارته

اكتسح فريق ليفربول نظيره برنتفورد، بنتيجة (4-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ25 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم نونيز لليفربول من انفراد تام بمرمى برينتفورد وحارسه ليضعها الأوروغوياني في الدقيقة 35 (لوب) لتسكن الشباك وتعلن عن الهدف الأول لصالح ليفربول.

ويعد هذا هو الهدف التاسع الذي يحرزه نونيز مع ليفربول هذا الموسم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بجانب صناعته لسبعة أهداف أخرى.