بعد إيقاف تونالي.. نيوكاسل يخطط لضم روبن نيفيز من الهلال السعودي
يخطط نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لاستعارة لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيز من نادي الهلال السعودي، بعد إيقاف الإيطالي ساندرو تونالي عشرة أشهر بسبب فضيحة المراهنات.
وعاقب الاتحاد الإيطالي تونالي بالإيقاف لمدة 18 شهرا، أمس الخميس، سيتم استبدال ثمانية منها بدورات علاجية من إدمان القمار، بعد التوصل إلى تسوية مع مكتب المدعي العام الاتحادي.
وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الجمعة، أن عقوبة الإيقاف المفروضة على ساندرو تونالي، لاعب منتخب إيطاليا ونادي نيوكاسل يونايتد؛ بسبب انتهاك قواعد المراهنة على المباريات، ستطبق في جميع أنحاء العالم، ما يعني أن لاعب الوسط غير قادر حاليا على اللعب مع الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكشفت شبكة (talk sport) بأن روبن نيفيز لاعب وسط نادي الهلال السعودي ضمن خطط المدرب إيدي هاو لتعويض غياب تونالي الطويل.
وأشارت إلى أن نيوكاسل يونايتد سيسعى إلى ضم اللاعب على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وانتقل روبن نيفيز إلى نادي الهلال السعودي مطلع هذا الصيف قادما من وولفرهامبتون الإنجليزي.
ويمكن أن يمنح الانتقال إلى سانت جيمس بارك، للاعب البالغ من العمر 26 عامًا، فرصة غير متوقعة للظهور في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إذ يقع نيوكاسل في مجموعة قوية تضم إلى جانبه باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند وإيه سي ميلان.