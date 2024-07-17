يسعى سعود عبد الحميد، نجم الهلال السعودي، أن يكون من الأسماء القليلة السعودية التي نجحت في الاحتراف الخارجي، وفي الواقع فاللاعب لديه من الإمكانات ما يساعده على تحقيق ذلك.

لكن مؤخرًا لم يبد الهلال أي مرونة في التخلي عن اللاعب، ولهم كل الحق في ذلك، فما يقدمه عبد الحميد في مركز الظهير هو أمر مذهل.

ذلك السيناريو الدائر في السعودية يشبه إلى حد كبير ما حدث مع كيليان مبابي وباريس سان جيرمان وريال مدريد.

عروض سعود عبد الحميد

بدأت الأندية الأوروبية في التفكير في ضم سعود عبد الحميد بسبب مستوياته الرائعة والبداية كانت من اليونان وفرنسا، حيث تلقى عروضًا من فريقي تولوز الفرنسي وباناثينايكوس اليوناني، ولكن تلك العروض كانت أقل من المتوقع.

ومن بين الأندية التي أبدت اهتمامها بضمه هو فريق أستون فيلا الإنجليزي، في الدوري الأفضل في العالم وستكون تلك سابقة جديدة من نوعها، حيث لم يشهد الدوري الإنجليزي وجود أي لاعب سعودي في تاريخه.

وبالإضافة إلى أستون فيلا، فقد استفسرت عدة أندية أخرى عن ضم سعود عبد الحميد، مثل نوتنغهام فورست، وأولمبيك مارسيليا، ووست هام يونايتد، ونيس.

تلك الاهتمامات ظهرت في ظرف أقل من أسبوع واحد بعد فتح نافذة الانتقالات الصيفية بشكل رسمي؛ ما يعني أن هؤلاء تابعوا عبد الحميد من فترة ويسعون للاستفادة من إمكاناته.

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خطوة من أجل الحلم

تعد خطوة الانتقال إلى أوروبا هي حلم لأي لاعب عربي فما بالكم لو كانت تلك الخطوة مرتبطة بالدوري الإنجليزي.

يريد سعود عبد الحميد أن يتخذ خطوة جديدة في مسيرته الكروية تجعله من رواد كرة القدم السعودية في الخارج، كما كان الحال بالنسبة لأمثال محمد صلاح في المنتخب المصري.

الوضع نفسه كان يخص مبابي، الذي أمضى حياته كلها في فرنسا بين موناكو وباريس سان جيرمان، وحلم بتمثيل ريال مدريد لسنوات، لكن كل مرة حاول فيها الملكي فعل ذلك وقف الفريق الفرنسي العاصمي بينه وبين حلمه.

رفض النادي

حلم عبد الحميد مشروع، لكن في الوقت نفسه يحق للنادي أن يرفض الانتقال طالما لديه عقده المستمر معه.

الهلال يريد أن يستمر في الاستفادة من وجود سعود عبد الحميد، في ظل الأداء المذهل الذي يقدمه اللاعب، لذلك يرفض بالطرق كافة أن يتخلى عنه، آملًا في حصد دوري أبطال آسيا، البطولة التي غابت عن إنجازات الموسم الماضي بعد الخسارة من العين الإماراتي في نصف النهائي.

الوضع نفسه حدث في فرنسا، حيث أراد باريس سان جيرمان أن يبقي على قلب مشروعه النابض كيليان مبابي من أجل حلم تحقيق دوري أبطال أوروبا، البطولة القارية التي فشل في تحقيقها حتى الآن.

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خطة محكمة للمستقبل

بحسب ما أكدت تقارير عديدة فسعود عبد الحميد قرر إغلاق الباب في وجه العروض الأوروبية في الوقت الحالي، والتركيز في الموسم الجديد مع الهلال.

في الوقت ذاته يرفض اللاعب أن يتحدث عن تجديد عقده مع الزعيم حتى قدوم شهر يناير المقبل، الذي سيكون بمثابة الفترة الحرة له، ويحق له التوقيع مع أي فريق مع بقاء ستة أشهر على عقده.

مبابي كذلك استجاب لرغبة باريس سان جيرمان في الحفاظ عليه خلال عامه الأخير، وقرر أن يبلغ النادي أنه لن يفعل بند التجديد التلقائي الخاص به، ساعيًا للانتقال إلى ريال مدريد وهو ما نفذه في نهاية المطاف؛ إذ رحل بشكل مجاني عن الفريق الباريسي.