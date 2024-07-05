حقق البلجيكي ريمكو إيفانبول أول فوز له في سباق فرنسا للدراجات عندما اقتنص المرحلة السابعة من سباق هذا العام، وهي مرحلة ضد الساعة للفردي لمسافة 25.3 كيلومتر، بدءا من نوي-سان-جورج، اليوم الجمعة.

وسجل إيفانبول، الذي ظهر للمرة الأولى في السباق، 28 دقيقة و52 ثانية ليتغلب على تادي بوجاتشر بفارق 12 ثانية، ويحتفظ السلوفيني بالقميص الأصفر لمتصدر الترتيب العام.

واحتل السلوفيني الآخر بريموش روجليتش المركز الثالث بفارق 34 ثانية عن الصدارة، ومتقدما بفارق ثلاث ثوان على حامل اللقب يوناس فينغارد الذي احتل المركز الرابع.

ويتقدم بوغاتشر على إيفانبول بفارق 33 ثانية، وعلى الدنماركي فينغارد بفارق 1.15 دقيقة.