خوان لابورتا يعلق على إمكانية تحويل برشلونة إلى شركة

ويعاني برشلونة وضعا ماليا صعبا جعله يفعّل 4 رافعات اقتصادية، لكنه ما زال يواجه صعوبة في إعادة نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صفقة انتقال حر.

وطلب رئيس برشلونة من جماهير النادي التحلي بالصبر الموسم المقبل بسبب الانتقال إلى ملعب المونتجويك، وأكد أن ملعب كامب نو سيكون أفضل ملعب في العالم في المستقبل".

وقال لابورتا: "العام المقبل سيكون لدينا أعمال في الملعب وسنضطر للذهاب إلى مكان آخر، لكنه سيكون مؤقتًا. يجب تقديم بعض التضحيات، لكننا على وشك تحقيق أحد أحلام برشلونة، وهو ملعب جديد سيكون الأفضل في العالم".

ويمكن لبرشلونة حسم لقب الدوري الإسباني بشكل رسمي حال فوزه على مضيفه وجاره إسبانيول غدا الأحد.

كما يمكن لبرشلونة ضمان اللقب حال فشل أتلتيكو مدريد الثاني وريال مدريد الثالث في الفوز على إلتشي الأحد وخيتافي السبت، على التوالي.