ملخص وأهداف ونتيجة مباراة الهلال ضد الأخدود في الدوري السعودي

نجح الهلال في العودة للانتصارات، عندما فاز على نظيره الأخدود، مساء اليوم الخميس، 1/3 في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

الأخدود تقدم بهدف مبكر في الدقيقة 14 عن طريق خالد ناري.

الهلال استعاد توازنه قبل نهاية الشوط الأول، حيث أدرك ليوناردو التعادل في الدقيقة 45 مستغلًا كرة مرتدة من الحارس ليسكنها برأسه في المرمى.

وبعدها بدقيقتين فقط، وقع تيو هرنانديز على هدف التقدم الثاني بتسديدة قوية.

وفيفي الدقيقة 79 عندما عاد ليوناردو ليسجل الهدف الثالث للهلال.

بهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى 8 نقاط صاعدًا إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري.

فيما بقي الأخدود في المركز الثامن عشر والأخير دون أي نقطة بعد أربع جولات.

ويقدم "إرم نيوز" تغطية مباشرة لأحداث مباراة الهلال ضد الأخدود في الدوري السعودي:

تشكيل الهلال

تشكيل الأخدود

انطلاق صافرة المباراة

الدقيقة 3: ضغط مبكر من الهلال وعد هجمات متتالية ولكن هناك صمود دفاعي.

الدقيقة 9: عرضية من سافيتش يفشل ليوناردو في لعبها برأسه.

الدقيقة 14: الهدف الأول لصالح فريق الأخدود عن طريق خالد ناري.

خالد ناري قابل كرة عرضية وسدد مباشرة بقدمه في شباك ياسين بونو.

الدقيقة 21: هدف ضائع من الهلال.. ليوناردو يسدد وترد من دفاع الأخدود.. وتقع الكرة أمام ناصر الدوسري ولكنه يسدد في السماء.

الدقيقة 22: مدافع الأخدود يبعد تسديدة ليوناردو من على خط المرمى.

الدقيقة 23: ضربة حرة للهلال على خط منطقة الجزاء، بعد عرقلة سافيتش.

الدقيقة 24: روبن نيفيز يسدد الضربة الحرة، ولكن الكرة تمر أعلى المرمى.

الدقيقة 30: مرور نصف ساعة وتقدم الأخدود بهدف نظيف.

عاصفة من الهجوم الهلالي، واستبسال دفاعي من الأخدود.

الدقيقة 45: ضغط الهلال يسفر أخيرًا عن أول أهداف الزعيم في المباراة.

ليوناردو أحرز هدف تعادل الهلال، بعد استغلاله لكرة مرتدة من أيدي الحارس، وسدد برأسه مباشرة في الشباك.

حكم المباراة يضيف 4 دقائق وقت بدلا من الضائع.

الدقيقة 45+2: ضربة خلفية مزدوجة من ليوناردو، ولكن حارس الأخدود يتصدى.

الدقيقة 45+3: الهدف الثاني لنادي الهلال، أحرزه تيو هرنانديز.

هرنانديز استلم الكرة وانطلق بسرعة رهيبة، ومن على خط منطقة الجزاء سدد صاروخًا في شباك الأخدود.

نهاية الشوط الأول بتقدم الهلال 1/2.

انطلاق الشوط الثاني

الدقيقة 57 الهدف الثالث لنادي الهلال أحرزه كوليبالي.

المدافع السنغالي تسلم كرة مرتدة وكان داخل منطقة جزاء الأخدود، وسدد قوية محرزًا هفًا ثمينًا.

تم إلغاء الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو، لوقوع كوليبالي في التسلل.

النتيجة مازالت 1/2 للهلال.

الدقيقة 68: إلغاء هدف لصالح ليوناردو بداعي التسلل أيضًا.

الدقيقة 79: الهدف الثالث للهلال أحرزه ليوناردو.

سيطرة كاملة للهلال بعد الهدف الثالث.

الدقيقة 90: حكم المباراة يضيف 5 دقائق وقت بدلا من الضائع.

نهاية المباراة بفوز الهلال 1/3.

وفيما يلي ملخص المباراة كاملا: