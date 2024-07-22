سخر محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة الأهلي المصري، من نادي بيراميدز عقب نهاية لقاء الفريقين مساء الاثنين بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة في الجولة 31 للدوري.

وفاز الأهلي بهدف دون رد سجله الدولي الفلسطيني وسام أبو علي في الدقيقة 28 من عمر اللقاء الذي شهد أجواء متوترة بين الفريقين وحالتي طرد من نصيب المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز في الدقيقة 80 وخالد عبد الفتاح لاعب الأهلي في الدقيقة 88.

واقترب الأهلي من حسم لقب الدوري المصري بعد تفوقه ذهابًا وإيابًا على حساب بيراميدز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 66 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز، ولكن الفريق الأحمر يتبقى له 8 مباريات مقابل 5 لقاءات لصالح بيراميدز قبل نهاية الدوري.

ونشر الجارحي صورة عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" عقب اللقاء مع أعضاء مجلس الأهلي قائلًا" ضاعت فلوس يا هرم".

وتواجد أعضاء مجلس الأهلي في لقاء بيراميدز بملعب الدفاع الجوي، رغم خروج أنباء تفيد بتقليص عدد مقاعد القلعة الحمراء بالمقصورة الرئيسية إلى 5 مقاعد وهو ما نفاه مسؤولو بيراميدز.

وشهدت المباراة اعتراضات بالجملة من جانب لاعبي بيراميدز على حكم اللقاء فيلكس تسفاير الذي رفض احتساب ضربتي جزاء لصالح أصحاب الأرض بعد سقوط وليد الكرتي في بداية اللقاء، ومهند لاشين قبل نهاية المباراة.