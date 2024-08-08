يبدو أن البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم الهلال السعودي، لديه إصرار على استعادة مستواه الموسم المقبل، بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة والعملية الجراحية التي أبعدته عن "الزعيم" طوال الفترة الماضية.

وتعاقد الهلال مع اللاعب البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبعد انضمامه للفريق، تعرّض نيمار لإصابة قوية خلال مشاركته الدولية مع المنتخب البرازيلي، في أكتوبر الماضي، وأجرى على إثرها عملية جراحية ناجحة، لإعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي، وإصلاح الغضروف المفصلي للركبة؛ ليغيب نيمار عن المباريات خلال معظم فترات الموسم الماضي 2023-24.

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ومؤخرا أظهر اللاعب إصرارا كبيرا في التدريبات التأهيلية التي يخوضها بمقر الهلال، وينشر على حساباته أيضا على منصات التواصل الاجتماعي رسائل إيجابية تسعد جماهير الهلال، وتؤكد قرب استعادة مستواه للمنافسة بقوة الموسم المقبل.

وآخر هذه الرسائل، هي التي نشرها نيمار عبر حسابه على منصة "إكس"، من خلال صورتين من تدريباته البدنية، مكتفيا بوضع تعليق بجانبهما بكلمة "التركيز"، في إشارة على إصراره الواضح على تقديم موسم أفضل.

وكان نيمار أظهر رسالة للجماهير طبعها على فخذه الأيمن، تقول: "الناس لا تعرف كم أنني مهووس بالانتصارات".

ولن يلحق نيمار بأولى مواجهات الهلال الرسمية في الموسم الجديد، عندما يلعب الفريق الأزرق أمام الأهلي يوم 13 أغسطس الجاري، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر السعودي.

ووفقا للتقارير، سيعود اللاعب للمشاركة في المباريات بشكل تدريجي، خلال مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد، يوم 19 سبتمبر المقبل، في الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي.

وأشارت تقارير أخيرة، إلى أن إدارة الهلال تسعى لقيد نيمار انطلاقًا من بداية الموسم الرياضي الجديد 2024-25؛ ليحل محل مواطنه البرازيلي ميشيل ديلغادو، الذي ينتظر مغادرته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ودافع النجم البرازيلي عن قميص الهلال في 5 مباريات فقط، وتمكن من هز الشباك مرة واحدة، وقدم 3 تمريرات حاسمة إلى زملائه، علمًا بأن عقد اللاعب الحالي مع النادي العاصمي ينتهي في يونيو 2025.