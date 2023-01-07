تعثر انتقال الغاني عبد العزيز يعقوبو إلى الأهلي المصري
تعثرت صفقة انتقال اللاعب الغاني عبدالعزيز يعقوبو مهاجم فريق ريو آفي إلى الأهلي المصري في شهر يناير الجاري.
وتوصل الأهلي في اتفاق في البداية مع ريو آفي لضم يعقوبو مقابل 2.5 مليون يورو، ولكن اللاعب فشل في عبور الكشف الطبي خلال تواجده في القاهرة.
وقرر الأهلي تغيير اتفاقه لضم اللاعب على سبيل الإعارة بنية البيع النهائي بانتهاء الموسم الحالي وهو ما رفضته إدارة النادي البرتغالي.
وطلبت إدارة ريو آفي من اللاعب العودة إلى البرتغال بعد رفض فكرة إعارة اللاعب لنهاية الموسم إلى الأهلي.
وأتم الأهلي المصري التعاقد مع التونسي محمد الضاوي (كريستو) مهاجم فريق النجم الساحلي لمدة ٤ مواسم ونصف الموسم بجانب اللاعب خالد عبدالفتاح ظهير أيمن سموحة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم بنية البيع النهائي.
وطلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي التعاقد مع مهاجم سوبر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية قبل المشاركة في كأس العالم للأندية التي ستقام في المغرب خلال الفترة بين 1 إلى 11 فبراير المقبل.
ويسعى الأهلي إلى حسم صفقاته الشتوية، قبل يوم الإثنين المقبل، وهو آخر موعد لإرسال القائمة التي تشارك في كأس العالم للأندية.