أول تعليق من تشابي ألونسو بعد التتويج التاريخي بالدوري الألماني

ويمكن للمدرب الإسباني البالغ عمره 42 عاما، والذي تولى المسؤولية في أكتوبر تشرين الأول 2022، الفوز بالمزيد من الألقاب هذا الموسم مع وصول فريقه إلى نهائي كأس ألمانيا ودور الثمانية بالدوري الأوروبي.

وقال ألونسو، الذي سيبقى في النادي رغم اهتمام فرق أوروبية كبرى بالتعاقد معه: "إنه نجاح كبير للنادي. الفوز باللقب للمرة الأولى شيء استثنائي للجميع. يمكننا القول إننا كنا جزءا من هذا اليوم الكبير لباير ليفركوزن. إنه شعور رائع".

ولم يخسر ليفركوزن في 43 مباراة بكافة المسابقات، كما حافظ على سجله خاليا من الهزائم في الدوري في 29 مباراة وهي أطول سلسلة لعدم الخسارة في موسم واحد بالمسابقة.

وأضاف ألونسو: "لم نتحدث كثيرا عن اللقب في غرفة الملابس، لكن في أذهاننا كنا نظن أننا قادرون على أن نصبح أبطالا هذا العام".

وتابع: "الآن يجب أن نستمتع باللحظة. إنه موسم شاق جدا حتى الآن ولم ينته بعد. لا يمكننا أن ننسى ذلك".

وقال قبل أن يقتحم اللاعبون الغرفة ويسكبوا الجعة على مدربهم: "هذا أصبح من الماضي، ولا تزال لدينا أهداف كبيرة هذا الموسم".

ويحل ليفركوزن ضيفا على وست هام يونايتد في إياب دور الثمانية بالدوري الأوروبي، يوم الخميس المقبل، بعد فوزه 2-صفر في الذهاب.