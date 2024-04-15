أول تعليق من تشابي ألونسو بعد التتويج التاريخي بالدوري الألماني
قال تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن اليوم الأحد إن الفوز بلقبه الأول في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم دون هزيمة كان مستحقا تماما وإنه يتشرف بكونه جزءا من يوم استثنائي للنادي.
وسحق فريق المدرب ألونسو منافسه فيردر بريمن في وقت سابق اليوم الأحد بنتيجة 5-صفر ليبتعد بفارق 16 نقطة عن بايرن ميونيخ بطل الموسم الماضي قبل خمس مباريات من نهاية الموسم، ليحقق النادي لقبه الأول منذ 31 عاما وسط احتفالات صاخبة من 30 ألف مشجع.
وقال ألونسو في مؤتمر صحفي: "أردنا أن نلعب مباريات بعقلية جيدة هذا الموسم وسرعان ما بدأ اللاعبون في العمل بشكل جيد معا. بعد المباريات القليلة الأولى، رأينا أن هذا الفريق يمكنه تقديم كرة قدم جيدة حقا".
وأضاف: "لكن تحقيق ذلك بهذه الطريقة كان بمثابة أداء رائع. أخيرا، يشرفني أن أقول إن ليفركوزن هو البطل. إنه شيء مستحق تماما للفريق والمشجعين وللنادي".
ويمكن للمدرب الإسباني البالغ عمره 42 عاما، والذي تولى المسؤولية في أكتوبر تشرين الأول 2022، الفوز بالمزيد من الألقاب هذا الموسم مع وصول فريقه إلى نهائي كأس ألمانيا ودور الثمانية بالدوري الأوروبي.
وقال ألونسو، الذي سيبقى في النادي رغم اهتمام فرق أوروبية كبرى بالتعاقد معه: "إنه نجاح كبير للنادي. الفوز باللقب للمرة الأولى شيء استثنائي للجميع. يمكننا القول إننا كنا جزءا من هذا اليوم الكبير لباير ليفركوزن. إنه شعور رائع".
ولم يخسر ليفركوزن في 43 مباراة بكافة المسابقات، كما حافظ على سجله خاليا من الهزائم في الدوري في 29 مباراة وهي أطول سلسلة لعدم الخسارة في موسم واحد بالمسابقة.
وأضاف ألونسو: "لم نتحدث كثيرا عن اللقب في غرفة الملابس، لكن في أذهاننا كنا نظن أننا قادرون على أن نصبح أبطالا هذا العام".
وتابع: "الآن يجب أن نستمتع باللحظة. إنه موسم شاق جدا حتى الآن ولم ينته بعد. لا يمكننا أن ننسى ذلك".
وقال قبل أن يقتحم اللاعبون الغرفة ويسكبوا الجعة على مدربهم: "هذا أصبح من الماضي، ولا تزال لدينا أهداف كبيرة هذا الموسم".
ويحل ليفركوزن ضيفا على وست هام يونايتد في إياب دور الثمانية بالدوري الأوروبي، يوم الخميس المقبل، بعد فوزه 2-صفر في الذهاب.