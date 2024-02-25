بدء بيع منتجات مبابي خارج سانتياغو برنابيو (صورة)

بند مثير

وسبق أن كشف موقع "footmercato" عن بند مثير في عقد مبابي مع ريال مدريد، يخص الكرة الذهبية.

وذكر الموقع الفرنسي أن مبابي، البالغ من العمر 25 عامًا، سيحصل على مكافأة إذا فاز بالكرة الذهبية مع ريال مدريد.

ونقل عن مصادر قريبة من ريال مدريد أن مبلغ المكافأة يصل إلى 15 مليون يورو.

كما ذكرت صحيفة "ماركا" أن مبابي سيصبح لاعبًا في ريال مدريد، بداية من 1 يوليو المقبل، ولمدة 5 سنوات مقبلة.

وأشارت "ماركا" إلى أن راتب مبابي مع ريال مدريد سيتراوح بين 15 و20 مليون يورو سنويًّا.

وأوضحت أن مكافأة التوقيع غير معروفة، لكنها أقل مما كان سيحصل عليه إذا انتقل إلى ريال مدريد صيف 2022، أي أقل من 130 مليون يورو.

وستقسّم المكافأة على 5 سنوات، ليصل إجمالي ما يحصل عليه مبابي سنويًا بالمكافآت إلى ما يقرب من 50 مليون يورو.