نجم بيراميدز يغيب عن كأس السوبر المصري

كشفت تقارير إخبارية قريبة من نادي بيراميدز بطل كأس مصر للموسم الماضي عن غياب مهاجمه المغربي وليد الكرتي عن مسابقة كأس السوبر المصري 2024، بسبب الإصابة.

وكشف مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي لنادي بيراميدز، في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه، اليوم الثلاثاء، أن المهاجم وليد الكرتي سيغيب عن معسكر بيراميدز الذي بدأ أمس الاثنين في تركيا استعدادًا للموسم الجديد ولمنافسات كأس السوبر.

وأضاف المنيري أن الكرتي عانى من قطع جزئي في غضروف الركبة، خلال مباراة نهائي كأس مصر الأخيرة أمام زد، وخضع لجراحة بالمنظار في الركبة خلال فترة الراحة في المغرب.

أخبار ذات علاقة بعد اعتراض الأهلي.. قرار منتظر بشأن بطولة كأس السوبر المصري

ويخوض نادي بيراميدز، الذي سيشارك في دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024 ـ 2025، منافسات بطولة كأس السوبر المصري لكرة القدم، التي تُجري في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة الممتدة من الـ20 إلى الـ24 من أكتوبر الجاري.

ويشارك في النسخة الثانية من كأس السوبر بنظامه الجديد، 4 أندية، وهي: الأهلي، والزمالك، وبيراميدز، وسيراميكا.