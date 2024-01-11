سبب صافرات الاستهجان ضد توني كروس (فيديو)

ويلعب ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد اليوم الأربعاء في العاصمة السعودية الرياض، على ملعب الأول بارك في نصف نهائي مسابقة الكأس السوبر الإسباني.

وفور النداء على اسم تونس كروس من جانب المذيع الداخلي للملعب، شرعت الجماهير السعودية في إطلاق صافرات الاستهجان ضد لاعب الوسط الألماني.

ونشرت صحيفة "ماركا" تقريرًا قالت فيه إن سبب صافرات الاستهجان هو تصريحات سابقة لتوني كروس انتقد فيها ثقافة حقوق الإنسان في السعودية.

كما عبّر اللاعب الألماني أيضًا عن غضبه بسبب انضمام النجم الإسباني الصاعد غابرييل فيغا لنادي الأهلي السعودي.