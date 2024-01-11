سبب صافرات الاستهجان ضد توني كروس (فيديو)
أطلقت الجماهير السعودية، الحاضرة في ملعب الأول بارك لمتابعة مباراة كأس السوبر الإسباني، صافرات الاستهجان، ضد الألماني توني كروس، لاعب نادي ريال مدريد.
ويلعب ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد اليوم الأربعاء في العاصمة السعودية الرياض، على ملعب الأول بارك في نصف نهائي مسابقة الكأس السوبر الإسباني.
وفور النداء على اسم تونس كروس من جانب المذيع الداخلي للملعب، شرعت الجماهير السعودية في إطلاق صافرات الاستهجان ضد لاعب الوسط الألماني.
ونشرت صحيفة "ماركا" تقريرًا قالت فيه إن سبب صافرات الاستهجان هو تصريحات سابقة لتوني كروس انتقد فيها ثقافة حقوق الإنسان في السعودية.
كما عبّر اللاعب الألماني أيضًا عن غضبه بسبب انضمام النجم الإسباني الصاعد غابرييل فيغا لنادي الأهلي السعودي.
وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس السوبر الإسباني 2024؛ وذلك للعام الرابع على التوالي.
ويشارك في النسخة الحالية أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وأوساسونا.
ويلعب ريال مدريد في ضد جاره اللدود أتلتيكو ضمن منافسات نصف النهائي الأول، وفي المباراة الأخرى يواجه برشلونة، موعدًا نظيره أوساسونا، مساء غدٍ الخميس.