عصبية نادرة.. طرد رودري بعد خنقه لاعب نوتنغهام (فيديو)
نال رودري، نجم مانشستر سيتي، طردا مباشرا هو الأول في مسيرته بعدما اشتبك مع مورغان جيبس وايت، لاعب نوتنغهام فورست، في المباراة التي تجمعهما، مساء السبت، في الجولة السادسة للدوري الإنجليزي.
وفي الدقيقة 46 من الشوط الثاني للمباراة تدخل اللاعب جيبس وايت بقوة على رودري، وهو ما أغضب نجم مانشستر سيتي بشدة في عصبية نادرة منه، وبدا أن لاعب نوتنغهام وجه له بعض العبارات المسيئة لينفعل رودري بشكل أكبر ويقوم بخنق "جيبس" الذي سقط على الأرض متألما، ليشهر الحكم الطرد المباشر لنجم السيتي.
وبعد العودة لتقنية حكم الفيديو أكد الحكم قراره وقام بطرد النجم الإسباني، ليكمل السيتي اللقاء بـ10 لاعبين، في ظل تقدمهم بهدفين دون رد.
ومن المتوقع أن يغيب رودري عن 3 مباريات مقبلة مع مانشستر سيتي.
وتقدم مانشستر سيتي بالهدف الأول عن طريق فيل فودين بتصويبة رائعة في الدقيقة السابعة.
ونجح إيرلينغ هالاند في تسجيل الهدف الثاني لصالح مانشستر سيتي، في الدقيقة 14، برأسية بعد عرضية من الوافد الجديد ماتيوس نونيز.
وارتفع رصيد هالاند من الأهداف، في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، إلى 8 أهداف.
ويحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة بالعلامة الكاملة، بينما يأتي منافسه نوتنغهام فورست في المركز الثامن برصيد 7 نقاط.