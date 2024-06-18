حلم يمكن تحقيقه.. جيل ذهبي في برشلونة بقيادة يامال ونسل ميسي

تياغو ليس وحده

نجل ليونيل ميسي الأول لن يكون وحيدًا في صفوف الجيل الذهبي الجديد لبرشلونة بجوار لامين يامال، بحسب ما ترسم أحلام جماهير برشلونة.

هناك العديد من الأسماء القابلة للانضمام لتلك التشكيلة الخيالية حتى الآن، لعل أبرزها شقيقه ماتيو الأصغر سنًّا، أو حتى سيرو الأصغر على الإطلاق.

يمكن أيضًا أن ينضم إليهم نجل لويس سواريز ليعيد تكرار ثنائيته الخالدة مع والد تياغو وماتيو وسيرو، ويقدموا معًا خطًّا هجوميًّا ناريًّا يماثل في قوته الـ MSN.

لن تكون سابقة من نوعها

طلب تياغو اللعب بجوار يامال في الواقع قابل للتحقيق في ظل فارق العمر الصغير بينه وبين نجم منتخب إسبانيا الذي يلعب بطولة اليورو في الوقت الحالي.

تياغو عمره 12 عامًا ويامال عمره 16، واللعب بجوار بعضهما البعض ممكن للغاية في ظرف سنوات قليلة، فالفارق بينهما أقل مثلًا من الفارق بين بيدري ولامين.

حتى أن الفوارق العمرية في فريق واحد من الممكن أن تصل في بعض الأحيان إلى 16 و17 سنة وأكثر في حالات أخرى، وهذا يعني أن حتى ماتيو وسيرو يمكنهما اللعب بجوار يامال دون مشاكل، فالعمر لن يكون عائقًا أبدًا.