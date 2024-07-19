أصدرت شبكة "ESPN" قائمتها النهائية لأفضل 100 رياضي في القرن الحادي والعشرين بتصويت أكثر من 70 ألف مساهم، وقد طُلب من المشاركين في التصويت مراعاة إنجازات الرياضيين من العام 2000 فصاعدًا.

ومع وجود مثل هذا العدد الكبير من الرياضيين للاختيار من بينهم، لا شك أن هناك بعض الرياضيين المتميزين الذين لم يكونوا ضمن العشرة الأوائل، ومن بين هؤلاء كريستيانو رونالدو، ولويس هاميلتون، ورافائيل نادال.

ويحتل رونالدو المركز الـ 13 في ترتيب تلك القائمة، بينما جاء نادال في المركز الـ 12، ونوفاك ديوكوفيتش في المركز الـ 11، ونجم الفورمولا 1 لويس هاميلتون في المركز الـ 19، وأسطورة كرة السلة الأمريكية شاكيل أونيل في المركز الـ 17، ومواطنه ستيفن كاري في المركز الـ 14.

فيما يلي نستعرض لكم ترتيب أفضل 10 رياضيين في القرن الجديد بحسب ترتيب "ESPN":

10 - كوبي براينت - كرة سلة

يُعتبر كوبي براينت أحد أعظم الرياضيين، وأحد أفضل لاعبي كرة السلة على الإطلاق، ويُعتبر رمزًا لهذه الرياضة.

امتدت مسيرة نجم كرة السلة، من العام 1996 إلى العام 2016، حيث قضى مسيرته بالكامل في فريق لوس أنجلوس ليكرز.

طوال مسيرته الرياضية كان براينت أحد أفضل لاعبي كرة ومن بين إنجازاته أنه فاز ببطولة الدوري الأمريكي للمحترفين 5 مرات، وتواجد في فريق "كل النجوم" 18 مرة، وحصل على لقب أفضل لاعب في الدوري الأمريكي للمحترفين العام 2008.

أدى حادث تحطم المروحية المحزن في العام 2020 إلى وفاة براينت، ومع ذلك، ألهمت مسيرته ملايين أنحاء العالم.

9- يوسين بولت - ألعاب قوى

أصبح العداء الجامايكي يوسين بولت واحدًا من أكثر الرياضيين الأولمبيين غزارة في الحصول على الميداليات في كل العصور في القرن الحادي والعشرين.

سرعته القياسية عززت من إرثه كاسم معروف في جميع أنحاء العالم، ومن بين إنجازاته الهائلة، حصل بولت على 8 ميداليات ذهبية أولمبية، حيث تنافس في بكين 2008، ولندن 2012، وريو 2016.

بالإضافة إلى ميدالياته الذهبية، حقق بولت أيضًا الرقم القياسي العالمي لسباق 100 متر في سن 21 عامًا فقط، وبالإضافة إلى ذلك، يعد يوسين بولت العدّاء الوحيد الذي فاز بالميدالية الذهبية في فئتي 100 متر و200 متر.

8 - تايغر وودز - غولف

يعد تايغر وودز هو أحد أكثر الأسماء شهرة في عالم الغولف، ونال مكانه في تلك القائمة بسبب مسيرته الطويلة الناجحة وأرقامه القياسية الهائلة.

وودز احترف الغولف في 1996، ونال 13 جائزة كبرى ما بين الماسترز، وبطولة PGA، وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة.

وودز دخل قاعة مشاهير الغولف، في العام 2001، وسيتم تذكره دومًا كواحد من أعظم من أمسكوا بمضارب الغولف لعقود مقبلة من الزمن.

7 - سيمون بايلز - جمباز

الاسم الأصغر في قائمة أفضل 10 رياضيين في القرن الحالي يعود إلى سيمون بايلز نجم الجمباز الأمريكية.

عمرها حاليًا 27 سنة، لكنها حققت أول ألقابها، في العام 2013، وكان عمرها وقتها 16 عامًا فقط.

وبعد 3 سنوات، صنعت التاريخ، وحصلت على 4 ميداليات ذهبية في أولمبيات في ريو دي جانيرو، وهو أكبر عدد للاعبة جمباز في دورة ألعاب واحدة.

كما حصدت ميدالية برونزية أخرى، في العام 2016، بالإضافة إلى فضية وبرونزية في العام 2020؛ مما جعلها حائزة على 7 ميداليات في سن 23 عامًا فقط.

على الرغم من عمرها، تعتبر سيمون بايلز بالفعل واحدة من أعظم لاعبات الجمباز في التاريخ.

6 - روجر فيردر - تنس

متفوقًا على أمثال نوفاك ديوكوفيتش، ورافائيل نادال، وآندي موراي، يعد روجر فيدرر لاعب التنس الوحيد للرجال في المراكز العشرة الأولى.

تحول السويسري إلى لاعب محترف، في العام 1998، وهو أحد أكثر لاعبي التنس تتويجًا بالألقاب على الإطلاق.

ويتمتع بنسبة فوز مذهلة تبلغ 82٪ في أكثر من 1500 مباراة احترافية، ومن بين إنجازاته أنه فاز بـ 20 بطولة كبرى بما في ذلك 8 ألقاب في ويمبلدون.

5- توم برادي - كرة قدم أمريكية

توم برادي هو الرجل الأكثر نجاحًا في تاريخ الـ "سوبر بول"، ويملك في مسيرته 7 خواتم تخص تلك البطولة، وحصل على جائزة أفضل لاعب فيها 5 مرات.

أمضى برادي معظم مسيرته مع فريق نيو إنغلاند باترويتس، واستمر معهم 19 سنة بين 2000 و2019، وبعد ذلك لعب لعامين مع تامبا باي بوكانيرز.

4- ليبرون جيمس - كرة سلة

أيقونة كرة السلة ليبرون جيمس هو الرياضي الأعلى تصنيفًا في رياضته على قائمة ESPN ولا يزال نشطًا، وقد شهدت مسيرته في الدوري الأمريكي للمحترفين لعبه مع أمثال: كليفلاند كافالييرز، وميامي هيت، ولوس أنجلوس ليكرز حاليًا.

حاليًا في عامه الحادي والعشرين من مسيرته المهنية، من إنجازاته كونه بطل الدوري الأمريكي للمحترفين 4 مرات، ولاعب فريق "كل النجوم" 20 مرة، والهداف التاريخي للدوري الأمريكي للمحترفين.

وفي جميع أنحاء العالم، يُعتبر جيمس أحد أعظم لاعبي كرة السلة في كل العصور إلى جانب مايكل غوردان.

3- ليونيل ميسي - كرة قدم

لاعب كرة القدم الوحيد الذي دخل قائمة العشرة الأوائل في القائمة هو ليونيل ميسي، لاعب كرة القدم الأكثر تتويجًا على الإطلاق.

قضى ميسي الغالبية العظمى من مسيرته الكروية مع نادي برشلونة، وهو بطل الدوري الإسباني 10 مرات.

ومع منتخب الأرجنتين حقق نجاحًا دوليًا رائعًا، مؤخرًا، بعد سنوات من الإخفاق، حيث أصبح بطل كوبا أمريكا في 2021 و2024، وبطل العالم 2022، ولديه ميدالية أولمبية ذهبية عن أولمبياد 2008.

وفرديًا هو أكثر من حصد جائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العام، بواقع 8 مرات.

2- سيرينا ويليامز - تنس

هي واحدة من أكثر لاعبات التنس تتويجًا على مر العصور، سيرينا ويليامز ، حصلت على المركز الثاني من بين 100 رياضي ورياضية.

المرأة الأعلى تصنيفًا في القائمة هي أيقونة رياضية، وستُسجل كواحدة من أكثر النساء تأثيرًا في جميع الألعاب الرياضية.

ويليامز هي تملك 23 بطولة كبرى متنوعة، بالإضافة إلى إجمالي 73 لقبًا عبر مسيرتها المهنية.

تقاعدت، في العام 2022، بعد مسيرة استمرت حوالي 27 عامًا غيرت فيهم وجه وتاريخ التنس النسائي بشكل كامل.

1- مايكل فيلبس - سباحة

يتصدر القائمة النجم الأولمبي مايكل فيلبس، حيث صنع هذا الحائز على 28 ميدالية التاريخ في مناسبات عديدة.

من بين 28 ميدالية أولمبية حصل عليها، 23 منها كانت ذهبية، مما يجعله أكثر الرياضيين الأولمبيين تتويجًا بالميداليات على الإطلاق.

بالإضافة إلى ذلك، يحمل فيلبس الرقم القياسي لأكبر عدد من الميداليات الذهبية في دورة ألعاب واحدة، حيث حصل على 8 ميداليات في بكين العام 2008.

من بين سباقاته الثمانية، حطم فيلبس الأرقام القياسية في 7 منها، مما جعله أحد أكثر الرياضيين إثارة للإعجاب في التاريخ.