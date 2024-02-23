كامافينغا يعلق على اقتراب مبابي من ريال مدريد
علق الفرنسي إدواردو كامافينغا لاعب ريال مدريد على أنباء اقتراب مواطنه كيليان مبابي من الانضمام لريال مدريد.
وقال كامافينغا ضاحكا، في تصريحات نقلها موقع "ديفنسا سنترال": "حقيقة وجود لاعب فرنسي دائما في ريال مدريد تظهر عدد اللاعبين الفرنسيين الجيدين".
وأضاف: "آمل أن نتمكن من الحصول على المزيد منهم (اللاعبين الفرنسيين) هنا قريبًا".
وينتهي عقد مبابي (25 عاما) مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل، وقد أبلغ ناديه أنه سيغادر، بنهاية العقد.
وتشير التقارير إلى أن مبابي بات قريبا من الانضمام لريال مدريد في صفقة مجانية، بعد سنوات من فشل ريال مدريد في الحصول على توقيعه.
وأكد الموقع أن هناك "شغفا" بين لاعبي ريال مدريد بشأن إمكانية انضمام مبابي للفريق الصيف المقبل، وأنهم يتطلعون لوجود اللاعب بينهم.
وأوضحت أن فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام ورودريغو وتوني كروس وأوريلين تشواميني وفيرلاند ميندي وتيبو كورتوا أشاروا إلى مبابي ما يؤكد أن كل شيء جاهز للترحيب بمبابي في سانتياغو برنابيو.
خلاف أخير
وبحسب صحيفة "أس" فإن قضية حقوق الصورة الحاسمة بالنسبة لمبابي وريال مدريد هي ما يؤجل عملية صياغة العقود في صورتها النهائية، ومن ثم التوقيع بشكل رسمي.
ووفقًا للصحيفة فإن العقود التي أبرمها ريال مدريد سابقًا مع النجوم الكبار كان يتم فيها تقسيم حقوق الصورة بنسبة النصف إلى النصف، لكن ذلك سيتغير مع مبابي.
وبحسب مصادر الصحيفة فإن مبابي سيحصل على 80% من حقوق الصورة الخاصة به مقابل 20% لريال مدريد، وهو ما سيساعد النادي في دفع راتب اللاعب الضخم ومكافأة توقيعه.
ويتردد أن مبابي سيحصل على راتب قريب من عقود لاعبي ريال مدريد الحاليين بما يقرب من 15 مليون يورو صافية، لكن ذلك سيتم تعويضه بمكافأة توقيع ضخمة قد تصل إلى 140 مليون يورو نتيجة التعاقد معه في صفقة انتقال حر.