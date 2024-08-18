أصيبت جماهير نادي الزمالك المصري، بصدمة نوعًا من "خيبة الأمل" بعد تأخر الفريق في إبرام صفقات استعدادًا لخوض غمار منافسات الموسم الجديد، الذي سيبدأ بمباراة كأس السوبر الإفريقي أمام الغريم التقليدي الأهلي.

ويلعب الأهلي والزمالك يوم 27 سبتمبر المقبل في بطولة كأس السوبر الإفريقي، حيث توج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي للمرة الثانية عشرة في تاريخه بتغلبه على الترجي التونسي في الدور النهائي.

فيما حقق الزمالك لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على نهضة بركان المغربي في الدور النهائي.

وتشهد مباراة الزمالك أول ظهور للأهلي بصفقاته الجديدة التي أتمها لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل، فيما لم يبرم الأبيض أي صفقات حتى هذه اللحظات.

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مقارنة "صادمة" مع الأهلي

عقد عدد من جماهير الزمالك على مختلف منصات التواصل مقارنة بين صفقات الأهلي الصيفية الحالية وصفقات نادي الزمالك "المزمع عقدها"، ما تسبب في إحباط الكثير منهم

الإحباط جاء بسبب إعلان الأهلي انضمام لاعبين على مستوى عال، إذ أعلن الأهلي ضم يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري بجانب المغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر سوتشي الروسي.

واقترب الأهلي من ضم التونسي محمد علي بن رمضان لاعب وسط فرينكفاروزي المجري، بجانب دخوله في مفاوضات لضم المغربي أشرف داري مدافع بريست الفرنسي.

أما الزمالك فلم يعلن حتى الآن فتح باب القيد رسميا، وكل التقارير تشير إلى اقتراب الفارس الأبيض من التعاقد مع أشرف بن شرقي فقط، دون أي خطوات فعلية تشير إلى اقتراب إتمام هذه الصفقة.

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زيزو يتسبب في "إحباط مزودج"

لم يقتصر إحباط جماهير الزمالك على عدم إبرام أي صفقات للموسم الجديد فحسب، بل تسبب مجلس الإدارة في مزيد من الإحباط لدى جماهير الزمالك، بسبب اقتراب أحمد مصطفى زيزو نجم الفريق من الرحيل.

جماهير الزمالك كانت تمني النفس برحيل عدد كبير من اللاعبين بسبب سوء مستواهم، مع الحفاظ على زيزو وعدد معين من اللاعبين المميزين مثل حمزة المثلوثي والونش وعبدالله السعيد وناصر ماهر وأحمد حمدي ودونجا ومحمد شحاتة، مع تدعيم قوي في الميركاتو الصيفي، ولكن ذهبت هذه الأحلام أدراج الرياح.

تقارير كثيرة أكدت أن نادي الزمالك بصدد بيع زيزو بمبلغ كبير في سوق الانتقالات الصيفي الجاري، خوفًا من رحيله مجانا في يناير المقبل، إذ ينتهي تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم القادم.

وترغب إدارة الزمالك في الاستفادة بمبلغ بيع زيزو، لسداد كل الديون، وإبرام صفقات، ولكن الوقت ضيق قبل معترك السوبر الإفريقي.

كيف يستعد الزمالك للسوبر؟

البرتغالي جوزيه غوميز المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، غادر إلى بلاده، لقضاء إجازته السنوية عقب انتهاء بطولة الدوري المصري الممتاز.

ولن يقود غوميز الزمالك في مباراة طلائع الجيش المقبلة في بطولة كأس مصر، إذ تم الاتفاق بينه وبين مجلس الإدارة على سفره للراحة وأيضا إراحة اللاعبين الأساسيين.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك لـ"إرم نيوز" إن الثنائي بيكيه وأحمد مجدي المدربين المساعدين سيقودان الفريق في لقاء طلائع الجيش المقبل في بطولة الكأس، وسيخوض الفريق المباراة باللاعبين البدلاء، ومعهم عدد من اللاعبين الناشئين، لمنحهم فرصة الظهور.

وأكد المصدر أن مجلس الإدارة يستعد لمباراة السوبر الإفريقي على قدم وساق، إذ اتفق بالفعل مع عدد من اللاعبين الذين اُختيرُوا تحت إشراف جوزيه غوميز، ولكن لن يلعبوا مباراة الكأس.

وأوضح: "غوميز لا يرغب في حرق ظهور اللاعبين الجدد في مباريات الكأس، التي يعتبرها تجريبية، لأنه يريد أن يلعب أمام الأهلي بلاعبين كبار وعلى مستوى عال، ولا يرهقهم ذهنيًا قبل السوبر".