النادي لا يريدهم.. 9 لاعبين يرفضون مغادرة ريال مدريد

كتب - نور الدين ميفراني

يستعد ريال مدريد لانطلاق الموسم الجديد تحت قيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو إثر نهاية عطلة اللاعبين البالغة 21 يوما منذ الإقصاء من نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام باريس سان جيرمان والخسارة القاسية 4-0.

ويواجه ريال مدريد أزمة بضرورة رحيل عدة لاعبين، حيث اكتفى بالتخلص من بعض اللاعبين الشباب، والنجمين: الكرواتي لوكا مودريتش ولوكاس فاسكير، والمدافع خيسوس فاييخو لنهاية عقودهم.

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وتعاقد ريال مدريد مع كل من الإنجليزي ألكسندر أرنولد في صفقة انتقال حر من ليفربول، والمدافعين دين هويسن وألفارو كاريراس، والنجم الأرجنتيني الشاب فرانكو ماستانتونو.

ورغم أن تشابي ألونسو قدم إشارات لعدة لاعبين خلال نهائيات كأس العالم للأندية من خلال التشكيل الذي اعتمد عليه، لكن لا أحد من غير المرغوب في بقائهم يرغب في الرحيل بسهولة.

وحسب صحيفة "ماركا"، لم يتقدم أي لاعب أو وكيل أعماله لإدارة ريال مدريد طلبا بالرحيل أو يناقش وضعية موكله رغم كل الشائعات التي خرجت لوسائل الإعلام بشأن مستقبل 9 لاعبين، وهم الحارس الأوكراني أندريه لونين، والمدافعون النمساوي دافيد ألابا، والألماني أنطونيو روديغر، والفرنسي فيرلاند ميندي، والإسباني فران غارسيا، ولاعب الوسط الإسباني داني سيبايوس، والمهاجمان البرازيليان رودريغو غوس وأندريك والإسباني غوانزالو غارسيا.

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كما لم يتقدم أي ناد بعرض لريال مدريد سواء توتنهام حول البرازيلي رودريغو، أو ريال بيتيس بشأن داني سيبايوس أو الأندية التي ترغب في استعارة البرازيلي أندريك أو المهاجم غونزالو غارسيا.

وبعد التعاقد مع المدافعين دين هويسن وألفارو كاريراس يرغب ريال مدريد في التخلص من دافيد ألابا، الذي ينتهي عقده صيف 2026، وأحد الظهيرين فيرلاند ميندي أو فران غارسيا.

كما فتح ريال مدريد الباب لرحيل الألماني أنطونيو رودريغر، حسب رغبته وتلقيه عرضا جيدا، بينما يرغب الحارس الأوكراني أندريه لونين في دور أكبر، وربطته تقارير بالرحيل للدوري الإنجليزي الممتاز، ويفضل داني سيبايوس العودة لريال بيتيس في حال قرر الرحيل.

وتعتقد صحيفة "ماركا"، أن الجانب المادي يعتبر حاسما في عدم الرغبة بالرحيل؛ لأن لاعبي ريال مدريد تقاضوا معدل 850 ألف يورو كراتب شهري الموسم الماضي رغم عدم الفوز بالألقاب، وهو راتب يصعب على 95% من الأندية تقديمه.

وينتظر ريال مدريد حوار المدرب تشابي ألونسو مع اللاعبين بعد عودتهم، وتوضيح خططه للموسم المقبل، ودورهم في الفريق، لعل بعض اللاعبين يعبرون عن رغبتهم في الرحيل هذا الصيف، في ظل بقاء شهر على نهاية سوق الانتقالات الصيفية.