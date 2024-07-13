بعد رفض كيبا.. أسماء تعوض الاتحاد السعودي عن حارس تشيلسي

كشفت تقارير صحفية عن رفض الإسباني كيبا أريزابالاغا، حارس تشيلسي، الذي أمضى الموسم الماضي معارًا في صفوف ريال مدريد، لعرض من الاتحاد السعودي لينضم لصفوفهم في الموسم الجديد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن العرض كان مغريًا، وأن اللاعب متمسك بالانضمام إلى ريال مدريد في الموسم المقبل.

قد يكون كيبا قد وجه صدمة للاتحاد، خاصة بعد العرض المغري الخاص بهم وتعويلهم على موافقته من أجل حسم صفقة مهمة في مركز حساس مثل حراسة المرمى، لكن لا يزال النادي الجداوي لديه الكثير من الخيارات التي ربما يكون بعضها أفضل وأوفر بالنسبة لهم من خيار كيبا. دعونا نستعرض أبرزهم في التقرير التالي:

ديوغو كوستا

يعد الحارس البرتغالي الحالي لنادي بورتو هو واحد من أفضل الحراس الموجودين على الساحة في الفترة الماضية، وقد أثبت ذلك في كأس الأمم الأوروبية الجارية حاليًّا في مواجهة فرق عديدة.

كوستا تألق في مواجهة سلوفينيا وتصدى لانفراد هام في نهاية المباراة، كما ظهر بشكل رائع في ركلات الترجيح ومنح فريقه الصعود وحده بعد عدة أخطاء من رونالدو، وبيبي، ونجوم البرتغال.

في نهاية المطاف يجب ألا يفكر الاتحاد كثيرًا؛ نظرًا لتواجده حاليًا في نادي بورتو، ولأن قيمته السوقية لا تتجاوز الـ 40 مليون يورو.

والتر بينيتيز

كان الحارس الأرجنتيني من ضمن أفضل حراس الموسم المنصرم عندما نجح رفقة فريقه "بي إس في آيندهوفن" في حصد لقب الدوري الهولندي.

يعد بينيتيز مناسبًا للاتحاد لعدة ظروف أخرى بجوار قوته الفنية، فهو لاعب لن يكلفهم الكثير، نظرًا لأن عقده في هولندا ينتهي بحلول الصيف المقبل.

العقبة التي قد تقف في وجه تلك الصفقة هو وجود أنباء عن مفاوضات جارية مع أتلتيكو مدريد من أجل ضم اللاعب.

أليكس ميريت

كان النجم الإيطالي الدولي من أسباب تألق نابولي وفوزهم بالدوري في الموسم قبل الماضي، ولا يمكن إغفال دوره في تحقيق ذلك الإنجاز الكبير للفريق الإيطالي.

ميريت لديه 55 مباراة بشباك نظيفة رفقة نابولي من أصل 177 مواجهة خاضها في الدوري الإيطالي بقميصهم، 16 منها في موسم تحقيق الدوري حيث اهتزت شباكه 24 مرة فقط في 34 مباراة، بمعدل أقل من مرة في المواجهة الواحدة.

سيكون ميريت خيارًا جيدًا للاتحاد في سوق الانتقالات أيضًا كون عقده مع نابولي ينتهي في ظرف عام واحد فقط، وذلك يعني أن النادي الإيطالي لن يغالي في طلباته المالية.

خوان موسو

يعد موسو أحد أفضل حراس الدوري الإيطالي في السنوات الماضية، وتألقه الكبير رفقة فريقه السابق أودينيزي قاده للانتقال لخطوة أكبر بالتحديد إلى أتالانتا، ومعهم حقق لقب الدوري الأوروبي في الموسم الماضي.

بشكل إجمالي يملك موسو 201 مباراة في الدوري الإيطالي، خرج منها 60 مرة بشباك نظيفة.

وينطبق على الأرجنتيني أيضًا ما انطبق على بينيتيز وميريت، إذ ينتهي تعاقده مع فريقه الحالي خلال عام واحد فقط، ولن يكلف الكثير نظرًا لقيمته السوقية المنخفضة.

غيورغي مامارداشفيلي

كان الحارس الرائع لنادي فالنسيا هو أحد أبرز نجوم منتخب جورجيا في بطولة كأس الأمم الأوروبية الأولى لهم في تاريخهم.

صحيح أنه تلقى الكثير من الأهداف لكنه تصدى لأضعاف تلك الفرص التي تم تسجيلها، ويملك من الموهبة ما يسمح له باللعب للاتحاد ولسنوات طويلة؛ نظرًا لعمره الصغير نسبيًّا في مركز حراسة المرمى.