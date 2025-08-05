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رياضة

مانشستر سيتي يتحرك لإفساد صفقة كبرى لريال مدريد

مانشستر سيتي يتحرك لإفساد صفقة كبرى لريال مدريد
مانشستر سيتي يكتسح يوفنتوسالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
05 أغسطس 2025، 4:21 م

إرم نيوز – نور الدين ميفراني

تحركت إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل إفساد صفقة كبرى يخطط لها ريال مدريد الإسباني.

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 ويطمع مسؤولو مانشستر سيتي بحسم كافة الأمور المتعلقة بتجديد عقد اللاعب الإسباني رودريغو هرنانديز المعروف بـ"رودري" والذي ينتهي في صيف 2027.

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وترفض إدارة السيتي الانتظار للموسم الأخير في عقد اللاعب قبل حسم موقفه وتجديد عقده مع الفريق.

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 وكان ريال مدريد ينتظر معاقبة مانشستر سيتي بسبب المشاكل المالية واللعب المالي النظيف لخطف الدولي الإسباني لكن الفريق الإنجليزي نجا من العقوبة وهو ما اضطر الفريق الإسباني لتغيير خططه بالنسبة لرودري.

وحسب خبير الإنتقالات "فابريزو رومانو" تسرّع إدارة مانشستر سيتي المفاوضات لتمديد عقد لاعب الوسط الإسباني رودري لغاية صيف 2029 مع منحه ثاني أعلى راتب في الفريق خلف النرويجي إيرلينغ هالاند.

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 وتعتبر إدارة مانشستر سيتي النجم الإسباني رودري لاعباً مهماً في مشروع الفريق رفقة المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند الذي تمكنوا من تجديد عقده حتى 2034 في خطوة كبيرة وكان أيضاً ضمن اهتمامات ريال مدريد.

ويتقاضى هالاند 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً بينما عرض مانشستر سيتي على رودري تحسين راتبه من 180 ألفاً إلى 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.

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