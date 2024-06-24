ميسي: حققت كل ما تمنيت في كرة القدم.. ولا أهتم بالإحصائيات

ميسي يحتفل اليوم الإثنين، بعيد ميلاده الـ37، حيث شهدت مسيرة النجم الأرجنتيني، العديد من الجوائز والبطولات، أهمها قيادة منتخب بلاده للتتويج بكأس العالم 2022، وبطولة "كوبا أمريكا" في 2021.

وفي حواره مع "بودكاست Clank" قال ميسي: "أنا لا أهتم بالإحصائيات أو البيانات أو التمريرات الحاسمة أو حتى عدد الأهداف".

وأضاف: "أعتذر للمحترفين، ولكن أيضًا لا أهتم ببيانات الـGPS. لم يكن لي أبدًا أي اهتمام بكم أجري في المباراة أو حتى كم سرعتي".