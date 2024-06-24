ميسي: حققت كل ما تمنيت في كرة القدم.. ولا أهتم بالإحصائيات
كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن مفاجأة مدوية، وهي عدم اكتراثه بالأرقام أو الإحصائيات أو التقارير التي تتحدث عن سرعات اللاعبين.
ميسي يحتفل اليوم الإثنين، بعيد ميلاده الـ37، حيث شهدت مسيرة النجم الأرجنتيني، العديد من الجوائز والبطولات، أهمها قيادة منتخب بلاده للتتويج بكأس العالم 2022، وبطولة "كوبا أمريكا" في 2021.
وفي حواره مع "بودكاست Clank" قال ميسي: "أنا لا أهتم بالإحصائيات أو البيانات أو التمريرات الحاسمة أو حتى عدد الأهداف".
وأضاف: "أعتذر للمحترفين، ولكن أيضًا لا أهتم ببيانات الـGPS. لم يكن لي أبدًا أي اهتمام بكم أجري في المباراة أو حتى كم سرعتي".
حققت كل شيء في مسيرتي
من جهة أخرى أكد ميسي أنه راض عن مسيرته مع كرة القدم، بعد تحقيق كل البطولات الممكنة سواء على صعيد الأندية، أو على الصعيد الدولي.
وفاز ميسي بكل البطولات الممكنة مع نادي برشلونة: "الدوري الإسباني- كأس ملك إسبانيا- دوري أبطال أوروبا- كأس العالم للأندية- كأس السوبر الأوروبي- كأس السوبر الإسباني"، كما فاز مع منتخب بلاده بكأس العالم.
وقال ميسي: "أعتقد الآن أنني قمت بكل شيء في مسيرتي، لقد حققت جميع الأهداف، حققت كل شيء تمنيته وتخيلته".
وأضاف: "عندما بدأت باللعب في عمر 4 سنوات، لم أكن أفكر بالتأكيد بالمونديال والبطولات، كنت ألعب من أجل أنني أحب ذلك، والآن، حققت كل شيء يمكن تحقيقه في كرة القدم".
وأضاف: "أعلم أن الوقت ينقص في مسيرتي الكروية، وليس في عمري الكروي الكثير، لذا أحاول أن أكون كما في الماضي وأستمتع بلعب كرة القدم".