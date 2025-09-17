اسمان مطبوعان على حذاء نجم توتنهام.. من هما كينزا وبيجي؟

خاض تشافي سيمونز أول مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز برفقة فريقه الجديد توتنهام والذي انتقل لصفوفه هذا الصيف قادماً من لايبزيغ الألماني مقابل حوالي 52 مليون جنيه إسترليني.

أخبار ذات علاقة ليس من بينهم برشلونة.. صراع بين 4 أندية على ضم تشافي سيمونز

وشارك النجم الهولندي البالغ من العمر 22 عامًا في فوز فريقه الجديد أمام ويستهام يونايتد 3-0، وتميز بنقش اسمين على حذائه.

وظهر تشافي سيمونز بنقش مميز على حذائه يحمل اسمين: "بيجي وكينزا " وهو ما طرح السؤال حول هويتهما.

ونقش نجم توتنهام الجديد اسم والدته بيجي هي والدته وكينزا اسم أخته الصغرى وكانا قد رافقاه خلال تقديمه لاعباً جديداً للفريق الإنجليزي.

أخبار ذات علاقة تشافي سيمونز يحذر ريال مدريد

بدأ تشافي سيمونز، وهو لاعب دولي هولندي أصوله من دولة سورينام، مسيرته في مدرسة برشلونة الشهيرة لامسيا ما بين 2010 و2019 قبل أن ينتقل وعمره 16 سنة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

ولعب الدولي الهولندي لأندية: إيندهوفن، وباريس سان جيرمان، ولايبزيغ، وحالياً توتنهام، ومثَّل منتخب هولندا في كل الفئات، وشارك مع المنتخب الأول في 29 مباراة، وسجل 5 أهداف.