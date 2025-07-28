أنت سعيد العويران؟.. شيرين رفيع تحرج علي البليهي

كشفت المؤثرة على منصات التواصل شيرين رفيع، المعروفة بكونها من المشجعات المتيمات بنادي الاتحاد السعودي عن موقف مثير ولافت جمعها بمدافع الهلال وقائده علي البليهي في أحد مراكز التسوق في مدينة جدة.

وتُعرف شيرين رفيع بكونها واحدة من الشخصيات المشهورة على المنصات الاجتماعية وتملك أكثر من 153 ألف متابع على منصة "إنستغرام"، كما تنشر عادة صورا ومحتويات لأنشطتها العامة والخاصة ورحلاتها.

وروت المؤثرة، المولعة بالرياضة وخصوصا كرة القدم وسباقات الراليات، قصة سابقة جمعتها بنجم نادي الهلال والمنتخب السعودي علي البليهي، قائلة إنها شاهدته بأحد مراكز التسوق في جدة بينما كانت تتكلم مع صديقتها بالهاتف.

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وقالت شيرين رفيع إن البليهي مرّ من أمامها لتواصل حديثها مع صديقتها قائلة: "كنت أتحدث مع صديقتي ومر علي البليهي من أمامي، ظنتنه سعيد العويران،، فقلت لها: دقيقة، أليس هذا سعيد العويران؟".

وأضافت: "ردّ علي اللاعب بالقول: دقيقة، أنا سعيد العويران؟! أنا البليهي! كيف لا تعرفينتي! أنت من قديم الزمان".

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وقالت شيرين رفيع: "قلت له: نعم، أنا من قديم الزمان وأعتذر لك"، مضيفة: "أخبروا البليهي أن هذا أكثر موقف محرج مر عليّ في حياتي. سامحني، فأنا اتحادية وهو على ما أظن هلالي أو أهلاوي! كن اتحادي حتى أعرفك! أمزح طبعًا، وأعتذر مرة أخرى".

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وتشجع شيرين رفيع نادي الاتحاد السعودي، كما أنها مولعة كثيرا بسباقات الراليات، وكانت من المبادرات في المشاركة في تلك الرياضات الميكانيكية.

وفازت المتسابقة بالجائزة الأولى في أول سباق نسائي للسيارات في السعودية عندما أقيم في مدينة جدة، ويرجع اهتمامها بمجال رياضة السيارات إلى ما يقارب 10 سنوات.