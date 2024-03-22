رئيس مرسيدس: تغيير الإعدادات في سيارة هاميلتون أدى لنتائج عكسية

قال توتو فولف رئيس فريق مرسيدس إن المعاناة التي واجهها البريطاني لويس هاميلتون خلال حصة التجارب الحرة الثانية في سباق جائزة أستراليا الكبرى اليوم الجمعة، كانت بسبب خطأ في تغيير إعدادات سيارته.

وظهر هاميلتون بطل العالم سبع مرات عابسا في مرآب مرسيدس بعد أن احتل المركز الـ18 خلال حصة التجارب أي أبطأ بأكثر من 1.5 ثانية من شارل لوكلير سائق فيراري الأسرع في التجارب التي أقيمت في حلبة ألبرت بارك.

واحتل هاميلتون المركز التاسع في الحصة المبكرة بينما احتل زميله جورج راسل المركز الثالث، وجاء راسل في المركز السادس في حصة التجارب الحرة الثانية.

وقال فولف إن المهندسين قاموا بتجربة إعدادين مختلفين في السيارات بينما يحاول الفريق إطلاق العنان للأداء وسط بداية صعبة للموسم.