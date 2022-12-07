جواو فيليكس يرحل عن أتلتيكو مدريد

وقالت "ماركا" إن أستون فيلا في وضع جيد للغاية للحصول على خدمات اللاعب البرتغالي الشاب الذي سيرحل عن أتلتيكو في الميركاتو الشتوي.

وقرر اللاعب مؤخرا مغادرة أتليتكو مدريد نظرا لأن علاقته مع سيميوني سيئة وسيرحل عن النادي الشهر المقبل، رغم أن كل شيء لا يزال في يد وكيل أعماله خورخي مينديز.

ومن المحتمل أن جواو فيليكس ليس هو اللاعب الوحيد الذي سيرحل عن أتلتيكو مدريد في الميركاتو الشتوي، فهناك ماتيوس كونيا الذي سيرحل أيضا في فترة الانتقالات الشتوية.

لكن أتلتيكو مدريد سيسعى للتعاقد مع مهاجم يكمل خط الهجوم إلى جوار ألفارو موراتا وأنطوان غريزمان وأنخيل كوريا.