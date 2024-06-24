الإفريقي يكمل عقد المتأهلين لنصف نهائي كأس تونس بالفوز على الاتحاد المنستيري

وخلال المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير، افتتح حسام الدين السويسي النتيجة في الدقيقة 29 لصالح الإفريقي.

بينما عدل الاتحاد النتيجة عند الدقيقة 33 عن طريق شهاب الجبالي لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

ونجح بسام الصرارفي في خطف هدف الفوز للأفريقي في الدقيقة 77.

وبات النادي الإفريقي، رابع المتأهلين إلى المربع الذهبي، بعد الأولمبي الباجي والنادي البنزرتي، وأخيرًا الملعب التونسي الذي فاز على النجم الساحلي 4-2.