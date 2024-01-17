مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مواجهات قوية في كأسي آسيا وأفريقيا

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم، اليوم الأربعاء، مباريات قوية على صعيد بطولتي كأسي آسيا وأفريقيا، كما تبدأ الجولة الثانية من فعاليات البطولة الآسيوية بلعب مباراتين في المجموعة الأولى، حيث تواجه لبنان منتخب الصين وتلتقي قطر مع طاجيكستان.

وتشهد مسابقة كأس أمم أفريقيا الظهور الأول للمنتخب المغربي، حين يواجه منتخب تنزانيا ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وتنشر "إرم نيوز" جدول أبرز مباريات اليوم الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة؛ إذ تستكمل مباريات كأس ملك إسبانيا وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وتُنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية على قنوات بي ان سبورتس، فيما تُنقل بطولة كأس آسيا على قنوات بي ان سبورتس والكأس وأبوظبي الرياضية وssc.