مارتينو مدرب إنتر ميامي: ميسي لن يأتي إلى أمريكا للراحة

وسبق للمدرب البالغ عمره 60 عامًا تدريب ميسي وبوسكيتس في برشلونة في موسم 2013-2014، ثم تولى تدريب الأرجنتين ما بين 2014 و2016.

وانضم ميسي البالغ عمره 36 عامًا، والفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم سبع مرات وهو رقم قياسي، إلى إنتر ميامي مع زميله السابق بوسكيتس الذي لعب 18 عامًا في صفوف برشلونة.

وقال مارتينو في مؤتمر صحفي إن الثنائي تحدث إليه بشأن الانضمام إلى إنتر ميامي من أجل النجاح.

وأضاف: "هذا يحدث لنا على المستوى الشخصي ففي بعض الأحيان يرتبط اسم الولايات المتحدة بالعطلة والراحة لكن ليست هذه هي الحال. فنحن نريد المنافسة".

وأشار مارتينو إلى أنه بدأ المفاوضات مع ديفيد بيكهام الشريك في ملكية إنتر ميامي قبل التأكد من انضمام ميسي وبوسكيتس.