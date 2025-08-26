من اللاعب الذي اقتحم رونالدو تدريب الأهلي السعودي خصوصا بسببه؟ (فيديو)

اقتحم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في هونغ كونغ، على هامش تواجد الفريقين هناك لخوض منافسات السوبر، الذي توج به الأهلي.

وتوج الأهلي بطل آسيا بكأس السوبر السعودية لكرة القدم بفوزه بركلات الترجيح على النصر بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 في المباراة النهائية التي أقيمت في هونغ كونغ يوم السبت الماضي.

افتتح النصر التسجيل في الدقيقة الـ22 من ركلة جزاء نفذها كريستيانو رونالدو مسجلًا هدفه المئة مع الفريق، قبل أن يدرك فرانك كيسي التعادل للأهلي في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.

وأعاد مارسيلو بروزوفيتش التقدم للنصر في الدقيقة الـ82، لكن روجر إيبانيز تعادل من جديد للأهلي في الدقيقة الـ89 ليدفع المباراة لركلات الترجيح التي حسمها بطل آسيا لصالحه.

رونالدو يقتحم التدريب

تداول مغردون فيديو يُظهر لحظة اقتحام النجم البرتغالي رونالدو، لتدريبات الأهلي في هونغ كونغ، لمصافحة أحد نجوم الفريق الجداوي.

وظهر رونالدو، وهو يصافح ميريح ديميرال، حيث تزامل الثنائي في فريق يوفنتوس الإيطالي.