إصابة أليو ديانع بشد في العضلة الخلفية.. وموقفه من المشاركة في كأس السوبر أمام الزمالك

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري صابة أليو ديانغ لاعب وسط الفريق بشد في العضلة الخلفية، على هامش مشاركته في مباراة اسوان بالدوري المصري.

وغادر ديانغ مباراة الأهلي وأسوان بين الشوطين، وحل بدلا منه عمرو السولية، في المباراة التي شهدت فوز الأهلي بهدف نظيف.

وألمح كولر في تصريحات صحفية إلى أن استبدال أليو ديانغ جاء نتيجة شعوره ببعض الإجهاد الخفيف في العضلة الخلفية.

وأضاف: "الجهاز الفني فضل استبداله لتجنب تفاقم إصابته في العضلة الخلفية، رغم رغبة اللاعب في استكمال اللقاء".

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب المالي لفحص طبي خلال الساعات المقبلة، لتحديد موقف ومدى الإصابة، ومدة غيابه عن المباريات، وموقفه من المشاركة في مباراة كأس السوبر المقبلة أمام الزمالك.