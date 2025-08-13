6 أسماء ترعب الأهلي السعودي من مواجهة نيوم في افتتاح دوري روشن

يستهل النادي الأهلي السعودي مشواره في الموسم الجديد من دوري المحترفين بمواجهة من العيار الثقيل، عندما يصطدم بفريق نيوم، الذي أبرم صفقات مدوية خلال فترة الانتقالات الصيفية، محولاً نفسه إلى قوة لا يستهان بها، قادرة على تهديد كبار الدوري.

ومع اقتراب موعد المباراة الافتتاحية، تبرز ستة أسماء في تشكيلة نيوم تشكل مصدر قلق حقيقي لجماهير "الراقي" وجهازه الفني، لما يمتلكه كل منهم من إمكانيات فذة قد تصنع الفارق في أي لحظة.

ترسانة من المواهب الجديدة

في مقدمة هذه الأسماء يأتي الحارس البولندي العملاق مارسين بولكا (25 عامًا)، القادم من نادي نيس الفرنسي. يتميز بولكا بقامته الفارعة (199 سم) وقدراته الاستثنائية في التصدي للتسديدات من مختلف المسافات، بالإضافة إلى تخصصه في صد ركلات الجزاء، ما يجعله سداً منيعاً يصعب على مهاجمي الأهلي التغلب عليه. وجوده يمنح خط دفاعه ثقة وهدوءًا كبيرين.

أما في الخط الخلفي، فيبرز المدافع الفرنسي الشاب ناثان زيزي (20 عامًا)، على الرغم من صغر سنه، يتمتع زيزي ببنية جسدية قوية وهدوء أعصاب يجعله صخرة دفاعية حقيقية. قدرته على قراءة اللعب والتدخلات الدقيقة تجعله خصمًا صعبًا للمهاجمين، ويُنظر إليه كأحد أبرز المواهب الدفاعية الصاعدة في أوروبا.

وفي خط الوسط، يشكل لاعب المحور الإيفواري أمادو كوني (20 عامًا) رئة الفريق والمكلف بإفساد هجمات الخصوم، يتميز كوني بقدرته العالية على افتكاك الكرة والتحاماته البدنية القوية، بالإضافة إلى دوره في بناء اللعب من الخلف. سيكون وجوده في وسط الملعب تحديًا كبيرًا للاعبي وسط الأهلي الذين يعتمدون على الاستحواذ والتحكم في إيقاع المباراة.

قوة هجومية ضاربة

تزداد الخطورة في الثلث الهجومي لفريق نيوم، بوجود الجناح الجزائري المهاري سعيد بن رحمة (30 عامًا)، الذي يُعرف بقدرته الفائقة على المراوغة والاختراق وصناعة الفرص، فضلًا عن تسديداته القوية والمتقنة، هو لاعب لا يمكن التنبؤ بحركاته، قادر على تغيير نتيجة المباراة بحركة فنية واحدة أو تمريرة حاسمة، مما سيضع دفاعات الأهلي تحت ضغط مستمر.

ويقود الهجوم اسم غني عن التعريف، المهاجم الفرنسي المخضرم ألكسندر لاكازيت (34 عامًا)، الذي يمتلك سجلاً تهديفيًا حافلاً في الملاعب الأوروبية مع أندية كبرى مثل آرسنال وليون، يتميز بحسه التهديفي العالي داخل منطقة الجزاء، وقدرته على إنهاء الهجمات بكلتا قدميه ورأسه، خبرته الطويلة وقدرته على استغلال أنصاف الفرص تجعله كابوسًا لأي دفاع يواجهه.

حجازي.. عقدة الأهلي التاريخية

ولعل الاسم الذي يثير القلق الأكبر لدى الأهلاويين هو المدافع المصري الصلب أحمد حجازي (34 عامًا)، فإلى جانب خبرته الدفاعية الهائلة وقدراته القيادية، يمتلك حجازي سجلًا مميزًا أمام النادي الأهلي؛ حيث واجهه في أربع مناسبات سابقة، تمكن من الفوز في اثنتين، وتعادل في واحدة، وخسر مرة واحدة فقط. ولم يكتف "الفرعون" بالتألق الدفاعي، بل سجل هدفين في شباك الراقي، أحدهما كان هدف تعادل، مما يثبت أنه لا يمثل جدارًا دفاعيًا فحسب، بل ورقة رابحة على المستوى الهجومي والنفسي.

بهذه الكوكبة من النجوم، يدخل فريق نيوم مباراته الأولى وهو يمتلك كل مقومات تحقيق المفاجأة، ليضع الأهلي السعودي أمام اختبار هو الأصعب في بداية رحلته نحو اللقب.