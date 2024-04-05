كلوب يكشف ما يحتاجه ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي

قال المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول اليوم الجمعة إن الريدز يجب أن يحقق نتائج مثالية حتى نهاية الموسم بداية بمواجهة مانشستر يونايتد يوم الأحد إذا أراد التفوق على آرسنال ومانشستر سيتي والتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعند سؤاله إذا ما كان يجب أن يكون الفريق مثاليا للتتويج قال كلوب: "من الواضح أن هذا الحال في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف: "لذا إذا كان السباق متقاربا فإن ذلك هو أفضل مكان يمكنك أن تكون فيه".

وتابع المدرب الألماني: "نحن في السباق وهذا جيد، والآن علينا مواصلة القتال، هذا هو الوضع من الواضح أن المباراة القادمة هي المباراة الكبيرة، هذا هو الحال دائما".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن آرسنال وثلاث نقاط عن مانشستر سيتي قبل ثماني جولات على النهاية.